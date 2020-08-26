大多數台女都曾有工具人？「暗黑條件」曝　網：這個我信

相信不少人肯定聽過「工具人」一詞，而工具人在現今通常被認為是「被女方利用，拿來當工具使喚的男人」，對此，也有女網友分享自己看到的一段話，並發問「女孩們摸著良心講，曾經有過工具人嗎」。





該名女網友在PTT上發文，她表示在論壇上曾看過「台灣女生只要顏值有60分，從國小開始一直到唸大學、出社會，都禮物收不停、工具人一堆」，讓她不禁直呼「所以真的是我長太醜嗎」？



▲女網友以「女孩們摸良心講，曾經有過工具人嗎?」為題，在PTT發文。 （圖／翻攝自PTT） 她提到，活了24年從沒遇過主動要幫她做事，或是送禮物給她的男生，硬要說也就只是朋友間互送生日禮。讀書時是讀商科，男生非常少，現在工作環境80%又都是女性，「真的很少遇到那種會不斷向女生獻殷勤的男生，這樣看來我根本活得跟一般台男差不多啊」。





而她也提及，自己相信工具人真的存在，但通常是條件前20%的女生才比較有機會，更不用說很多女生怕欠人情會不好，因此撇開關係而拒絕的。她也補充說明，「工具人定義：一方付出勞力、金錢後，無法得到相當的回報，類似備胎的概念」，像是修3c產品、寫作業之類的。





貼文一出，引起網友熱議，「哪有這種事，這完全是個性問題」、「我唸機械系，可能真的長得醜，完全沒有工具人就算了，還被當男的用」、「我是不覺得每個女生都會有啦，這還是看個人個性」、「最好有啦，從來沒有過好嗎」。





也有網友點出暗黑內幕，「這我信，就連我大學時系上女生超少，但就是只有兩個人有」、「當過備胎+工具人」、「要有工具人更多是手腕，有些女生就擅長周旋在許多男生裡獲得各種好處，很多都不是所謂的正妹」、「不要是胖妹應該都會有」。（編輯：郭佩蓉）



