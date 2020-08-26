萬人血清檢測報告明天出爐！台大公衛、指揮中心統一說明

負責計劃的台大公衛學院教授詹長權日前表示，因為行政作業趕不及，因此停辦萬人血清抗體檢測報告說明會，同時也是負責人之一的台大公衛教授陳秀熙也強調，這是一個學術研究計畫劃，照一般學術研究準則，通常會等通過同儕審查後再發表，既然學術界有不同看法，也會尊重各界的疑慮，若沒有同儕審查就不符合研究精神。
不過，就在昨日指揮官陳時中稱「一旦有結果就該講清楚，不應該蓋牌」後，今日台大教授陳秀熙表示將以「服務型方式」讓報告在全國民眾監督下呈現，而不是基於學術氛圍談論這件事情。
對此，台大公衛學院稍早表示，為向社會關注萬人血清抗體檢測報告此一研究，將於明日上午10點舉行說明會，計畫主持人詹長權、參與者陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯正式對外說明調查結果，並邀中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，與台大公衛現任院長鄭守夏等人參與。
明日說明會上，將會針對彰化縣參與此次研究調查的民眾在新冠病毒核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果進行說明，也將針對研究族群中，經由境外與本土個案血清調查結果進行比較分析。
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