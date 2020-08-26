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萬人血清檢測報告明天出爐！台大公衛、指揮中心統一說明

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-26 13:32:08update2020-08-26 13:32:45

▲台大公衛學院表示，將於27日上午10點舉行「萬人血清抗體檢測」結果說明會。（圖／NOWnews直播）
▲台大公衛學院表示，將於27日上午10點舉行「萬人血清抗體檢測」結果說明會。（圖／NOWnews直播）
台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的「萬人血清檢測」原定在25日要發表結果，不料卻在日前臨時宣布停辦引發爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也稱「一旦有結果就不應該蓋牌」；對此，計劃主持人詹長權與教授陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯將於明日上午10點召開說明會，正式對外說明。

負責計劃的台大公衛學院教授詹長權日前表示，因為行政作業趕不及，因此停辦萬人血清抗體檢測報告說明會，同時也是負責人之一的台大公衛教授陳秀熙也強調，這是一個學術研究計畫劃，照一般學術研究準則，通常會等通過同儕審查後再發表，既然學術界有不同看法，也會尊重各界的疑慮，若沒有同儕審查就不符合研究精神。

不過，就在昨日指揮官陳時中稱「一旦有結果就該講清楚，不應該蓋牌」後，今日台大教授陳秀熙表示將以「服務型方式」讓報告在全國民眾監督下呈現，而不是基於學術氛圍談論這件事情。

對此，台大公衛學院稍早表示，為向社會關注萬人血清抗體檢測報告此一研究，將於明日上午10點舉行說明會，計畫主持人詹長權、參與者陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯正式對外說明調查結果，並邀中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，與台大公衛現任院長鄭守夏等人參與。

明日說明會上，將會針對彰化縣參與此次研究調查的民眾在新冠病毒核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果進行說明，也將針對研究族群中，經由境外與本土個案血清調查結果進行比較分析。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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台大公衛學院 彰化縣 萬人血清抗體 新冠肺炎 陳時中

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