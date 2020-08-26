萬人血清抗體研究有違法？ 陳時中：有瑕疵但並不到脫序

台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的萬人血清檢測，原定25日發表結果，但因行政作業問題宣布延期。台大公衛學院今宣布，為向社會關注萬人血清抗體檢測報告此一研究，將於明日上午10點舉行說明會，由計畫主持人詹長權、參與者陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯正式對外說明調查結果，並邀指揮中心發言人莊人祥與台大公衛現任院長鄭守夏等人參與。
這起萬人血清檢測曝光後，由於部分參與者未得知研究目的，引起外界質疑，指揮中心也曾揚言要政風調查。陳時中說，就目前調查來看，該研究有部分瑕疵，但也不到違法或脫序行為；至於該研究的監管或指示的做法是否合規合矩，會再做進一步調查。
外傳指揮中心已事先看過該研究的成果？陳時中說，確實有收到一些簡單的數字，但他在這裡不便公布，應該要讓研究者自己出來說明，讓社會爭議就到此為止。
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