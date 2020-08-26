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萬人血清抗體研究有違法？ 陳時中：有瑕疵但並不到脫序

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-26 15:57:49

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（26）日說明防疫相關措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（26）日說明防疫相關措施。（圖／指揮中心提供）
由台大公衛、彰化縣政府合作的彰化萬人血清抗體篩檢，將於明（27）日正式對外公布研究結果。對於該研究近日接連引起社會議論，更傳出有違醫學倫理之嫌，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）例行記者會上說，該研究是否合法，還是要待進一步調查，但目前來看來，是雖有瑕疵但並未有違法情況。

台大公衛學院與彰化縣衛生局合作的萬人血清檢測，原定25日發表結果，但因行政作業問題宣布延期。台大公衛學院今宣布，為向社會關注萬人血清抗體檢測報告此一研究，將於明日上午10點舉行說明會，由計畫主持人詹長權、參與者陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯正式對外說明調查結果，並邀指揮中心發言人莊人祥與台大公衛現任院長鄭守夏等人參與。

這起萬人血清檢測曝光後，由於部分參與者未得知研究目的，引起外界質疑，指揮中心也曾揚言要政風調查。陳時中說，就目前調查來看，該研究有部分瑕疵，但也不到違法或脫序行為；至於該研究的監管或指示的做法是否合規合矩，會再做進一步調查。

外傳指揮中心已事先看過該研究的成果？陳時中說，確實有收到一些簡單的數字，但他在這裡不便公布，應該要讓研究者自己出來說明，讓社會爭議就到此為止。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

中央流行疫情指揮中心 彰化萬人血清抗體研究 新冠疫情 確診 新型冠狀病毒 境外移入 指揮中心 新冠肺炎 陳時中 武漢肺炎

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