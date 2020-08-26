八大場所強制戴口罩　指揮中心：必要時由地方政府予裁罰

指揮中心表示，我國防疫有成，連續多日無本土病例，指揮中心自6月7日起放寬國內防疫措施，不過卻發現近期民眾警戒心下降，整體防疫新生活運動落實情形不盡理想。
有鑑於國際間疫情持續升溫，加上近來國內境外移入及疑似本土感染病例發生，指揮中心於8月5日提醒民眾，在出入無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象的人潮擁擠或密閉場所時，務必配戴口罩，並列舉了八大類人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等。
指揮中心強調，國內社區目前相對安全，現階段仍以加強宣導落實防疫新生活運動，同時勸導民眾配合在這八大類場所配戴口罩為主。惟地方主管機關如已依據傳染病防治法第37條第1項第6款之規定，規劃或已公告八大類場所「強制戴口罩及訂有相關罰則」，指揮中心原則予以尊重，該等縣市則應依傳染病防治法第37條第3項將公告內容函送指揮中心。
指揮中心也提及，未來如果國內疫情升溫，有縣市或特定場域出現感染源不明的本土病例時，考量這些場所發生不特定對象或群聚感染的風險較高，需提高對於配戴口罩之強制力，將要求地方政府及各目的事業主管機關依法公告罰則，並對屢勸不聽者依具體情節裁罰；倘疫情更趨嚴峻，感染源不明之本土病例持續增加，且涉及多數縣市或場域時，將由指揮中心評估並宣布全國性之強制措施，以阻斷傳播鏈。
該八大類場所分別為醫療照護機構，像是醫院、診所、照護中心；大眾運輸，包含公車、客運、捷運、鐵路；賣場市集部分為百貨公司、賣場、夜市、傳統市場等；教育學習場所為補習班、安親班、K書中心；展演競賽場所有電影院、音樂廳、體育館、遊樂場；宗教場所為寺廟、教會禮拜；娛樂場所則涵括KTV、遊藝場、酒吧與舞廳，以及像是遶境、遊行的大型活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。