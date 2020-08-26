國旅補助經費快用罄　業者喊話：觀光立國不要淪為口號

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，觀光產業界在得知安心旅遊預算不足可能會提早終止時都非常的擔心，因為業者都已經讓利給旅客，而在此非常時期，國境至今尚未開放出國旅遊，安心旅遊除了能振興全國各地的觀光產業鏈外，更帶動擴大三倍券消費實績，有效緩和觀光產業員工資遣、停業、解散、惡化等現象，還能進一步改善社會失業勞工善後的各項問題，是真正帶動產業復甦的火車頭。
蕭博仁說，他已經和林佳龍部長通過電話，表達業界對此事的嚴重關切，林佳龍也回應他非常關心這件事情，但因目前立法院還沒開議，因此特別預算無法開始審查，不過交通部會努力爭取，希望讓補助可以如期推動到 10 月底，觀光局也提出三個方案，要再評估如何可以達到最好的效益，把預算用在刀口上。
蕭博仁提到，政府在振興三倍券編列了好幾百億的預算，而交通部的預算卻嚴重不足。雖然深知也了解目前府院統籌分配之困難，但他仍向相關部會喊話，誠懇呼籲行政院及總統府各上級單位，必須加倍重視此問題，除了旅行業不振外，勞工僱主的肚子亦迫切重要。他呼籲，政府要推動的「觀光立國」不要淪為口號，誠心期待政府能增列預算完成補助工作，協助旅遊業者共同撐過疫情，等待另一個榮景。
另外也有部分旅行社表示，原以歐美入境及郵輪入境為主要營業項目，現階段為因應新冠肺炎疫情，撐過此一前所未遇的困境，讓公司同事能有事做，亦轉型努力推銷國旅，因此強調安心遊遊的補助，對目前有在推行國旅或現轉型推行國旅的業者都是很重要的助益，希望行政院能攜手交通部，支持觀光產業業者，共同渡過此困難的時期。