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韓國醫界大罷工　醫感嘆：若在台灣會被罵到狗血淋頭

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 16:50:38

▲韓國醫界大罷工。（圖／翻攝自《ARIRANG NEWS》新聞畫面）
▲韓國醫界大罷工。（圖／翻攝自《ARIRANG NEWS》新聞畫面）
新冠肺炎疫情在韓國有重新加溫的趨勢，新增確診人數再度往上衝，讓政府不得不加強社交規範管制。但就在此抗疫緊要關頭，韓國醫界與政府的矛盾也再次激化，大韓醫師協會（Korean Medical Association）在今（26）日發動第二階段集體罷診行動，引發外界關注。對此，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎感慨，若台灣醫界也學韓國罷工，一定會被罵到「狗血噴頭」。

根據《韓聯社》報導，大韓醫師協會因不滿韓國政府推出的醫學院擴大招生政策，在與政府談判破裂後，21號起便發動第一階段有條件的罷工，而在今日更將展開為期三天的全國醫界大罷工。大韓醫師協會的會員有13萬人，估計全韓有上萬名醫師加入大罷工活動。但韓國政府也祭出反制，對首都圈95間醫院的醫生及實習醫生下達復工令，違者將被暫時吊銷執照或甚至判處3年以下有期徒刑。

韓國醫界與政府之間的分歧無法化解，在疫情嚴峻期間發動罷工，無異像是火車對撞。對此，李秉穎醫師也在臉書發文點評，直言「很多人都說要學習南韓，台灣醫界能學南韓醫師罷工嗎？不過南韓醫師也真夠猛的，台灣醫師如果像他們這樣罷工，一定會被政府、民意代表、名嘴、媒體、民眾罵個狗血噴頭：有疫情的時候還癱瘓醫療系統，真是唯利是圖」。

有網友留言表示，「他們醫界壓力也很大，但此時不反對，之後就更沒機會改變了，所以他們宣示在不影響防疫的情況下繼續罷工，他們真的很團結」。李秉穎醫師也親自回覆，透露自己問過南韓醫師，「他說他們支持任何人罷工的權利，有點像法國。但我看南韓很久以前醫師罷工的新聞，第一次罷工好像把醫界帶頭的抓去拘留的樣子」。（編輯：倪浩軒）

▲李秉穎醫師發文全文。（圖／翻攝自李秉穎臉書）
▲李秉穎醫師發文全文。（圖／翻攝自李秉穎臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

醫界 李秉穎 韓國 罷工 新冠肺炎

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