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疫情看不到終點　觀光局無限期延長出國禁令

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-26 18:01:11update2020-08-26 18:01:15

▲交通部觀光局今（ 26 ）日第五度公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，且並未說明截止日期。（示意圖／記者陳致宇攝）
▲交通部觀光局今（ 26 ）日第五度公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，且並未說明截止日期。（示意圖／記者陳致宇攝）
國際新冠肺炎疫情嚴峻，交通部觀光局今（ 26 ）日第五度公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，且並未說明截止日期。

觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，後續將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況適時調整並公告。

觀光局指出，旅客解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用：

1. 第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定。

2. 第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國外旅遊定型化契約第15條)規定。

3. 第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要之旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定。

觀光局說，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

旅行社 禁令 出國 觀光局 新冠肺炎

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