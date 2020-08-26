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伍佰抱傷演出　澎燈光節開幕主秀排除萬難如期出席

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-26 19:00:42

▲澎湖國際海灣燈光節將於9月12日開幕，但擔任首場表演主秀的搖滾天王伍佰，卻在上週傳出因滑冰造成腳踝受傷的意外。（圖／澎管處提供）
▲澎湖國際海灣燈光節將於9月12日開幕，但擔任首場表演主秀的搖滾天王伍佰，卻在上週傳出因滑冰造成腳踝受傷的意外。（圖／澎管處提供）

澎湖國際海灣燈光節將於9月12日開幕，但擔任首場表演主秀的搖滾天王伍佰，卻在上週傳出因滑冰造成腳踝受傷的意外，使得主辦單位交通部觀光局澎湖國家風景區管理處相當頭痛，不過26日伍佰的經紀公司傳來好消息，說到時候伍佰會排除困難如期出席。

▲澎湖國際海灣燈光節將自9月12日至11月14日在澎湖金龍頭盛大登場，其中規畫以澎湖海洋意象的「海島樂園」為策展主軸。（圖／澎管處提供）
▲澎湖國際海灣燈光節將自9月12日至11月14日在澎湖金龍頭盛大登場，其中規畫以澎湖海洋意象的「海島樂園」為策展主軸。（圖／澎管處提供）
新冠肺炎疫情緩和後，有類出國FU的澎湖海島假期，成為台灣觀光旅遊最夯的地區之一，暑假期間澎湖國際海上花火節幾乎場場爆滿，尤其7月份澎湖創下單月最多遊客入境的紀錄緊接著澎湖國際海灣燈光節接續登場，第5屆燈光節將自9月12日至11月14日在澎湖金龍頭盛大登場，其中規畫以澎湖海洋意象的「海島樂園」為策展主軸，打造澎湖大型燈光展演活動。

▲主題燈區有港灣海陸燈光展演秀，藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中。（圖／記者張塵攝，2020.08.26）
▲主題燈區有港灣海陸燈光展演秀，藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中。（圖／記者張塵攝，2020.08.26）
澎管處表示，在主題燈區有港灣海陸燈光展演秀，藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中，充分展現設計力巧思，捲動澎湖秋天旅遊熱潮。

擔任開幕主秀的搖滾天王伍佰，雖在上星期滑冰時不慎受傷，經醫生緊急開刀後左腳還打了石膏，引發外界擔憂開幕日是否能如期來澎湖演出的疑慮，在醫療團隊及伍佰工作團隊的密集討論下，今天傳出伍佰&China Blue當天，會在澎湖燈光節的開幕舞台上準時開唱的好消息。

據了解，醫療團隊研判距離開幕還有3周休養復健，屆時傷口已經可以拆線，屆時伍佰可以搭乘飛機無礙，另外澎湖燈光節的開幕演出只有30分鐘，對舞台老手伍佰應該不會造成太大的負擔，雖然可能需要全程坐著演出，但應該不會影響粉絲們熱愛搖滾的熱情。

關鍵字

海島樂園 金龍頭 伍佰 搖滾天王 國際燈光節

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