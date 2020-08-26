伍佰抱傷演出　澎燈光節開幕主秀排除萬難如期出席

澎湖國際海灣燈光節將於9月12日開幕，但擔任首場表演主秀的搖滾天王伍佰，卻在上週傳出因滑冰造成腳踝受傷的意外，使得主辦單位交通部觀光局澎湖國家風景區管理處相當頭痛，不過26日伍佰的經紀公司傳來好消息，說到時候伍佰會排除困難如期出席。



▲澎湖國際海灣燈光節將自9月12日至11月14日在澎湖金龍頭盛大登場，其中規畫以澎湖海洋意象的「海島樂園」為策展主軸。（圖／澎管處提供） 新冠肺炎疫情緩和後，有類出國FU的澎湖海島假期，成為台灣觀光旅遊最夯的地區之一，暑假期間澎湖國際海上花火節幾乎場場爆滿，尤其7月份澎湖創下單月最多遊客入境的紀錄﹔緊接著澎湖國際海灣燈光節接續登場，第5屆燈光節將自9月12日至11月14日在澎湖金龍頭盛大登場，其中規畫以澎湖海洋意象的「海島樂園」為策展主軸，打造澎湖大型燈光展演活動。



▲主題燈區有港灣海陸燈光展演秀，藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中。（圖／記者張塵攝，2020.08.26） 澎管處表示，在主題燈區有港灣海陸燈光展演秀，藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中，充分展現設計力巧思，捲動澎湖秋天旅遊熱潮。





擔任開幕主秀的搖滾天王伍佰，雖在上星期滑冰時不慎受傷，經醫生緊急開刀後左腳還打了石膏，引發外界擔憂開幕日是否能如期來澎湖演出的疑慮，在醫療團隊及伍佰工作團隊的密集討論下，今天傳出伍佰&China Blue當天，會在澎湖燈光節的開幕舞台上準時開唱的好消息。





據了解，醫療團隊研判距離開幕還有3周休養復健，屆時傷口已經可以拆線，屆時伍佰可以搭乘飛機無礙，另外澎湖燈光節的開幕演出只有30分鐘，對舞台老手伍佰應該不會造成太大的負擔，雖然可能需要全程坐著演出，但應該不會影響粉絲們熱愛搖滾的熱情。



