社區遇「1688碗泡麵牆」施工中！男一問鄰居秒羨炸：我+1

農曆7月中元普渡即將來臨，不少民眾已經開始準備普渡物品，除表達虔誠心意外更求保平安。而像是普渡必備零食、飲料和泡麵，也是量販店、超商為搶客的兵家必爭之地。近日就有一位網友在回家時直擊有量販店的貨車直接開進社區中庭，卸下了幾十箱的泡麵，一問之下才知道原來是鄰居中了大獎，一人獨得1688包的泡麵，畫面壯觀吸引眾人眼球。

原PO在《mobile01》發文提到前幾天自己在回家途中，走經過社區中庭，卻發現停了一台量販店的貨車，好奇一看卻發現賣場人員不斷地從貨車卸下了好幾十箱的泡麵，「想說是誰這麼瘋狂買了這麼多的泡麵？」，原PO一問之下才知道，原來是社區內某位住戶參加量販店的抽獎活動，殊不知意外抽到了大獎「1688包泡麵」，這才讓賣場專門為他安排一台貨車要把這片泡麵海運到社區內。

▲原PO回家看到這道泡麵牆也看呆了。（圖／翻攝自 《mobile01》 ）

此外，原PO也表示雖然賣場人員在社區搭起這堵「泡麵牆」，但秉持著「見者有份」的精神，中大獎的鄰居也分享這份喜悅給社區內的其他住戶，原PO就開心的炫耀「哈哈見者有份！我也拿到一箱」。不少網友也被這震撼的泡麵牆吸引目光，紛紛在底下留言「好好喔！喜歡的古早味泡麵」、「這麼多的泡麵是要吃到哪時」、「好像也有1688罐的蘆筍汁，能遇到開箱文真是幸運」、「我老婆是抽到有機蔬菜一箱，打電話給我老婆時她還以為是詐騙集團呢」、「這麼多泡麵就親朋好友到處送，大家都開心」。

▲圍觀的原PO也幸運拿到一箱泡麵。（圖／網友授權提供）

事實上，根據《東森新聞》報導，該大獎得主李小姐是參加量販店網站的抽優惠券活動，意外抽到這1688包泡麵，打算分送給親朋好友，剛好中元節也快到了，屆時可以拿來招待好兄弟以求平安。（編輯：楊智傑）