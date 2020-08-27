社區遇「1688碗泡麵牆」施工中！男一問鄰居秒羨炸：我+1

原PO在《mobile01》發文提到前幾天自己在回家途中，走經過社區中庭，卻發現停了一台量販店的貨車，好奇一看卻發現賣場人員不斷地從貨車卸下了好幾十箱的泡麵，「想說是誰這麼瘋狂買了這麼多的泡麵？」，原PO一問之下才知道，原來是社區內某位住戶參加量販店的抽獎活動，殊不知意外抽到了大獎「1688包泡麵」，這才讓賣場專門為他安排一台貨車要把這片泡麵海運到社區內。
此外，原PO也表示雖然賣場人員在社區搭起這堵「泡麵牆」，但秉持著「見者有份」的精神，中大獎的鄰居也分享這份喜悅給社區內的其他住戶，原PO就開心的炫耀「哈哈見者有份！我也拿到一箱」。不少網友也被這震撼的泡麵牆吸引目光，紛紛在底下留言「好好喔！喜歡的古早味泡麵」、「這麼多的泡麵是要吃到哪時」、「好像也有1688罐的蘆筍汁，能遇到開箱文真是幸運」、「我老婆是抽到有機蔬菜一箱，打電話給我老婆時她還以為是詐騙集團呢」、「這麼多泡麵就親朋好友到處送，大家都開心」。
事實上，根據《東森新聞》報導，該大獎得主李小姐是參加量販店網站的抽優惠券活動，意外抽到這1688包泡麵，打算分送給親朋好友，剛好中元節也快到了，屆時可以拿來招待好兄弟以求平安。（編輯：楊智傑）