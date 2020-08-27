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萬人血清調查報告　莊人祥：期待藉此了解精準防疫漏洞

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-27 11:00:26update2020-08-27 11:07:24

▲萬人血清抗體檢測說明會今（27）日登場，指揮中心發言人莊人祥開場前致詞。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲萬人血清抗體檢測說明會今（27）日登場，指揮中心發言人莊人祥開場前致詞。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
台大公衛學院與彰化縣衛生局攜手進行新冠肺炎病毒萬人血清抗體檢測計劃，今（27）日上午舉行說明會，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥獲邀到場參與會議，致詞時他表示，國內對於是否要做血清性的調查一直有兩派不同意見，不過他自己是對研究結果相當期待。

莊人祥說，新冠肺炎新興傳染病從去年底到現在，大概只有八個月的時間，但是目前在全球187個國家或地區蔓延，造成2400萬人感染，超過82萬人的死亡，死亡率3.4%左右，而台灣在全民的努力防疫下，僅有487例確診，7例死亡，不過81%都是境外個案，相比鄰近國家而言還算輕微。

莊人祥指出，新冠肺炎無症狀感染比例高，而且有些國家的檢驗量能不足，如只光看實驗室確診個案數，很容易會有低估的情況，而台灣因為個案數少，加上血清抗體檢測很多偽陽性的問題也有存在可能性，所以國內對是否有必要進行清抗體盛行率調查，一直有兩派不同的意見。

不過莊人祥說，他個人對這個研究有相當大的期待，因為可藉此了解國內在今年二、三月之間高危險群的感染狀態，也可以了解台灣在這套精準防疫系統漏洞到底有多大，全國民眾都很關注研究結果。

莊人祥也指稱，雖然這次萬人血清抗體報告的過程一波三折，但他也謝謝研究團隊能夠排除困難報告研究成果，除滿足大家的好奇心之外，也解除指揮中心有蓋牌的疑慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

中央流行疫情指揮中心 莊人祥 萬人血清抗體檢測 台大公衛 新冠肺炎

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