萬人血清調查報告　莊人祥：期待藉此了解精準防疫漏洞

莊人祥說，新冠肺炎新興傳染病從去年底到現在，大概只有八個月的時間，但是目前在全球187個國家或地區蔓延，造成2400萬人感染，超過82萬人的死亡，死亡率3.4%左右，而台灣在全民的努力防疫下，僅有487例確診，7例死亡，不過81%都是境外個案，相比鄰近國家而言還算輕微。
莊人祥指出，新冠肺炎無症狀感染比例高，而且有些國家的檢驗量能不足，如只光看實驗室確診個案數，很容易會有低估的情況，而台灣因為個案數少，加上血清抗體檢測很多偽陽性的問題也有存在可能性，所以國內對是否有必要進行清抗體盛行率調查，一直有兩派不同的意見。
不過莊人祥說，他個人對這個研究有相當大的期待，因為可藉此了解國內在今年二、三月之間高危險群的感染狀態，也可以了解台灣在這套精準防疫系統漏洞到底有多大，全國民眾都很關注研究結果。
莊人祥也指稱，雖然這次萬人血清抗體報告的過程一波三折，但他也謝謝研究團隊能夠排除困難報告研究成果，除滿足大家的好奇心之外，也解除指揮中心有蓋牌的疑慮。
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