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萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

記者孫唯容/台北報導
calendar_today2020-08-27 11:28:24update2020-08-27 12:10:28

▲葉彥伯指出，本次報告透過確診個案以及確診接觸者為主要目標族群做檢測，結果顯示目標群體的感染率只有萬分之八點三，這份研究顯示台灣社區是很安全的。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲葉彥伯指出，本次報告透過確診個案以及確診接觸者為主要目標族群做檢測，結果顯示目標群體的感染率只有萬分之八點三，這份研究顯示台灣社區是很安全的。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
台大公衛學院與彰化縣政府合作的彰化縣萬人血清抗體檢測，今（27）日正式報告，彰化縣衛生局長葉彥伯針對執行的方向與結果，向民眾說明。

葉彥伯指出，本次報告透過確診個案以及確診接觸者為主要目標族群做檢測，結果顯示目標群體的感染率只有萬分之八點三，這份研究顯示台灣社區是很安全的。

葉彥伯解釋，採檢的目標對象包含，確診個案、確診個案的接觸者、入境居家檢疫者以及醫療工作者﹔如果目標族群的感染率很低，那麼社區感染的機會也相對變低。

至於如何進行血清抗體檢測?葉彥伯說，血清檢測首先會先測試新冠病毒核蛋白的N抗體檢測，如果呈陽性，就必須再做新冠病毒的中和抗體檢測，如果目標個案被驗出有中和抗體，就代表曾經被感染而且已經產生抗體和保護力。

根據報告結果，葉彥伯表示，指揮中心公布1至4月確診的18人都有產生具有保護力的中和抗體，特別是將近100天之後，仍具有保護效果；2-3月最有可能感染的目標族群有4841人，其中只有4人有產生中和抗體，陽性率是萬分之八點三，在最容易感染的族群都只有這麼低，也代表台灣社區感染的疑慮更低、社區是安全的。

葉彥伯強調，這些結果是相當正面的好消息，因為該研究是我國首次用血清抗體科學調查，結果證明彰化很安全，代表台灣也很安全，因為彰化是台灣第一個本土病例死亡病例發生的地方，這項科學證據有正面意義，對於疫苗研究也很有幫助。
 

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關鍵字

社區感染 台灣 葉彥伯 萬人血清 新冠肺炎

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