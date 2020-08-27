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第9號颱風「梅莎」週末生成？鄭明典：希望遠遠通過就好

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-27 11:44:56update2020-08-27 11:45:54

▲位在菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快在明天增強為熱帶性低氣壓，有機會29日發展成今年第9號颱風「梅莎」。（圖／NOWnews資料照）
▲位在菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快在明天增強為熱帶性低氣壓，有機會29日發展成今年第9號颱風「梅莎」。（圖／NOWnews資料照）
中央氣象局今（27）日表示，位在菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快在明天增強為熱帶性低氣壓，有機會29日發展成今年第9號颱風「梅莎」，氣象局長鄭明典在臉書上表示，根據模式預測下週會有「大颱風」，希望它能如預報一樣，遠遠的通過就好，因為這個颱風有點太大、太強了，不歡迎。

目前位在菲律賓東方海面的熱帶擾動持續發展中，氣象局預測最快在明天增強成熱帶性低氣壓，並於29日生成為今年第9號颱風「梅莎」，預估31日到9月1日會朝琉球海域接近，並影響台灣東部海面，未來颱風強度將有機會達到中度颱風等級。

鄭明典貼出氣象局電腦大更新後的高解析度預報圖，並表示下週台灣東方海面上可能有個「大颱風」，不過他說「希望這樣遠遠地說再見就好！」，因為這個颱風有點太大、太強了，「不歡迎」。

氣象專家彭啟明也在臉書上發文指出，「巴威」颱風帶來的西南風造成極端降雨，今天會是這波雨勢可能最大時間，也有機會延續到深夜，周五會稍緩和一些，要有較多的水氣減緩，可能要等到周六日，西南風會顯著減弱，南部的天氣緩和，其他各地也會顯著轉為夏季，偶有局部午後雷陣雨的天氣。

至於菲律賓東方海面上的狀況，彭啟明說，可能在周末有機會發展成為颱風，最快則是在下周一會接近台灣東部海面，會很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。

彭啟明提醒，這只是現在從大環境條件來做的初步預估，距離有多近仍有很高不確定性，實際狀況可能還是需等到周末颱風生成，才會有較明確的路徑預測，但至少能預期下周一東部的風浪會較目前西南風的環境下增大不少。

關鍵字

颱風 梅莎颱風 熱帶低氣壓 西南風 熱帶擾動

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