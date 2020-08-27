第9號颱風「梅莎」週末生成？鄭明典：希望遠遠通過就好

目前位在菲律賓東方海面的熱帶擾動持續發展中，氣象局預測最快在明天增強成熱帶性低氣壓，並於29日生成為今年第9號颱風「梅莎」，預估31日到9月1日會朝琉球海域接近，並影響台灣東部海面，未來颱風強度將有機會達到中度颱風等級。
鄭明典貼出氣象局電腦大更新後的高解析度預報圖，並表示下週台灣東方海面上可能有個「大颱風」，不過他說「希望這樣遠遠地說再見就好！」，因為這個颱風有點太大、太強了，「不歡迎」。
氣象專家彭啟明也在臉書上發文指出，「巴威」颱風帶來的西南風造成極端降雨，今天會是這波雨勢可能最大時間，也有機會延續到深夜，周五會稍緩和一些，要有較多的水氣減緩，可能要等到周六日，西南風會顯著減弱，南部的天氣緩和，其他各地也會顯著轉為夏季，偶有局部午後雷陣雨的天氣。
至於菲律賓東方海面上的狀況，彭啟明說，可能在周末有機會發展成為颱風，最快則是在下周一會接近台灣東部海面，會很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。
彭啟明提醒，這只是現在從大環境條件來做的初步預估，距離有多近仍有很高不確定性，實際狀況可能還是需等到周末颱風生成，才會有較明確的路徑預測，但至少能預期下周一東部的風浪會較目前西南風的環境下增大不少。