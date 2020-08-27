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萬人驗血清結果公布　陳秀熙：18例中和抗體是疫苗關鍵

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-27 12:14:33update2020-08-27 12:15:16

▲陳秀熙表示，此際研究計畫共發現18例中和抗體，這些案例數據都是未來研發疫苗的重要條件。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲陳秀熙表示，此際研究計畫共發現18例中和抗體，這些案例數據都是未來研發疫苗的重要條件。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
台大公衛學院與彰化縣合作的血清抗體檢測風波不斷，終於在今（27）天由彰化衛生局長葉彥伯、台大公衛教授詹長權、陳秀熙說明評估結果，指揮中心發言人莊人祥也共同出席，「萬人血清抗體檢測」期中報告指出，共發現18例中和抗體，這些案例數據都是未來研發疫苗的重要條件，表示疫苗可以預防新冠肺炎，也顯示台灣的社區防疫成果顯著。

陳秀熙說明，此次研究個案來自1月個案，陽性個案很少在3月以後，境外移入個案的密切接觸者，因為家戶或工作再去接觸其他人，只有少數接觸者的接觸者抗體呈現陽性，大多數接觸者的接觸者全數抗體陰性。可能感染目標族群陽性率僅萬分之8.3，全世界沒有這麼低的本土感染率，總觀看來，台灣的防疫成效可達73％，相當了不起。

陳秀熙表示，此際研究計畫共發現18例中和抗體，這些案例數據都是未來研發疫苗的重要條件，要如何抱持抗體持續留存在人體內是疫苗的關鍵之一，目前所有確診個案中和抗體持續時間至少有3個月，部分截至目前則有5個月。

另外，在4841名高風險者中，居家檢疫者有1人產生中和抗體、確診者的接觸者有3人產生中和抗體，而醫療院所員工、防疫人員等高風險族群共2931人，沒有人呈現抗體陽性，顯示台灣的防疫工作成果。

而在同儕審查部分，詹長權指出，目前已經有6位國內外學者對該報告進行審查，其中收到的4位回覆均對於研究表示肯定，更在記者會開始前30分鐘收到了來自美國柏克萊大學加州分校的公衛學院Michael Lu的回覆表示，這是高風險族群的研究，如果擴大為全台那麼感染風險一定會更低。

▲詹長權指出，目前已經有6位國內外學者對該報告進行審查，其中收到的4位回覆均對於研究表示肯定。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲詹長權指出，目前已經有6位國內外學者對該報告進行審查，其中收到的4位回覆均對於研究表示肯定。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
詹長權強調，之所以會有這樣的研究報告是因為台大公衛學院獲得了高教深耕的計畫，長期與彰化縣、連江縣合作，做了很多整合性的社區衛生工作，但8個月前，面臨新冠病毒的危機，因此受到科技部人文及社會科學研究發展司請求，而進行新冠肺炎相關研究，另外由於台大方並未參與檢體採集，因此依台大規定，由校總區的IRB審查通過後就展開計畫。陳秀熙也在昨日表示，公衛學位長期與彰化縣合作，都有有經過IRB才可能發表文章。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

驗血清結果 台大公衛 陳秀熙 詹長權 新冠肺炎

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