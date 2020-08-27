和父母討財產遭拒！友人「10字嗆爆」　眾怒：太誇張

許多人會為了該不該留家產給孩子而煩惱，或是自己死後財產又將怎麼分配，甚至有些兄弟姊妹會為了爭父母遺產而撕破臉，不過，有名女網友分享自己有位朋友，因父母本來答應要給她財產，但「事後反悔」了，所以害她非常生氣。





該名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，她表示「請問一下，如果你們父母原先答應要給你們多少財產，事後反悔不給，你們會覺得過分嗎？」，她也表明自己的立場，認為這畢竟是父母辛苦賺來的財產，「他們有決定權，就算不給，我們做子女的，孝順也是應該的」。



▲女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》） 她也提及，「但我朋友覺得這樣是被父母耍，很生氣！覺得父母怎麼可以說到沒做到」，原PO朋友的這番言論，也讓她直呼「害我都好想跟她絕交，覺得她真的是被寵壞的孩子」。





貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「重點是反悔吧，你沒講我不會跟你要，你講了又反悔，我不能有意見？」、「應該是在氣父母先講了又反悔？」、「他應該是在氣，要說到做到」。





但多數網友都認為「就是有這種人，如果父母依舊那麼辛苦，那我們長大還有什麼意義」、「錢財只要不是自己的，是父母的，是長輩的，他們怎麼安排是他們的自由」、「快絕交」、「要不要給在於父母，父母會反悔一定有他道理」。（編輯：郭佩蓉）



