🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

旅宿得意「旺」形　澎縣府旅遊處稽查4家違規開罰

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-27 16:58:16

▲澎湖縣政府近期發現有少數的旅宿業者，企圖以合法掩護非法違規經營旅宿，提醒遊客消費入住前先確認入住的地址是否為合法登記之旅宿。（圖／示意圖，澎湖縣政府提供）
▲澎湖縣政府近期發現有少數的旅宿業者，企圖以合法掩護非法違規經營旅宿，提醒遊客消費入住前先確認入住的地址是否為合法登記之旅宿。（圖／示意圖，澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府近期發現有少數的旅宿業者，企圖以合法掩護非法違規經營旅宿，因此提醒遊客消費入住前先確認入住的地址是否為合法登記之旅宿，縣府今年陸續接獲檢舉，包括89文旅、邂逅老街精緻民宿、米克斯民宿及夢想家海景飯店等違規或擴大經營，均依相關規定開罰。

▲為了維持良好的旅遊品質，澎縣府持續加強稽查非法旅宿業，對於違規擴大經營業者，依發展觀光條例裁處並勒令歇業。（圖／記者張塵攝，2020.08.27）
▲為了維持良好的旅遊品質，澎縣府持續加強稽查非法旅宿業，對於違規擴大經營業者，依發展觀光條例裁處並勒令歇業。（圖／記者張塵攝，2020.08.27）
由於今年暑假國內旅遊爆量，澎湖的海島假期成為「類出國」的首選，為了維持良好的旅遊品質，縣府持續加強稽查非法旅宿業，對於違規擴大經營業者，依發展觀光條例裁處並勒令歇業，並請旅宿業自律共維旅宿市場秩序及本縣良好旅遊形象。

縣府旅遊處表示，日前經查民宿違規經營態樣多變，例如：農變建之建築物取得民宿登記後，轉由他人代為經營該民宿，類此「轉經營」行為已不符規定。

旅遊處進一步說明，依照「民宿管理辦法」，應「由建築物實際使用人自行經營」，及「澎湖縣非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地興建住宅計畫暨變更編定審查作業要點」規定「供民宿使用者，應另向縣府旅遊處申請許可，其申請經營者為所有權人、其配偶及其直系血親一親等（所有權人父母、配偶父母、子女），並同時戶籍設於農變建住宅為限，且由建物所有權人出具同意書」，違規者得令限期改善，屆期未改善者，縣府可廢止其民宿登記證。

為保障旅客住宿公共安全及合法旅宿業者權益，縣府將加強對違法旅宿業者稽查，請大家不可以身試法，經檢舉確認違規包括89文旅、邂逅老街精緻民宿、米克斯民宿及夢想家海景飯店等旅宿，均依相關規定開罰，希望不要抱持僥倖心理，共同維護提升本縣的旅遊環境品質。

關鍵字

旅宿業者 民宿管理 旅遊處 澎湖縣政府 違規開罰

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽