新聞議題討論排行榜公開！這話題成女性網友關注第一名

根據人工智慧技術服務公司「禾多移動科技創媒」所統計的數據資料顯示，自8月19日至8月25日統計網路熱門閱讀排行，其中女性網友最關注議題前五名分別是「18歲成年」、鬼月禁忌、Xpark水族館、自主結婚及間歇性斷食。
行政院於8月13日拍板通過《民法》部分條文修正草案，將成年年齡從20歲下修到18歲，而結婚年齡則修正為男男女結婚年齡均為18歲，不過根據知名親子網站民調結果發現，有83%的家長擔憂孩子為愛沖昏頭，不贊成民法做此修正，另有11%的家長認為，孩子都要為自己的行為、選擇負責。
「18歲成年」成為女性網友最關注的議題，連帶也引起「自主結婚」的討論；另因適逢農曆七月份，「鬼月禁忌」議題也是議題熱焦，其他像是最新開幕的「Xpark水族館」相關旅遊建議、遊記，以及萬年不退的減肥議題也是女性網友點閱閱讀重點，其中關鍵字為「間歇性斷食」。
另外曾經叱吒風雲，贏得與Netscape的第一次瀏覽器大戰，使用率能高達95%的瀏覽器Internet Explorer即將在2021年8月17日結束它25年風光的一生、走入歷史，微軟宣布在明年8月不會再支援IE 11的更新以及各項服務，「時代的眼淚，IE終於沒落」訊息成為科技類議題閱讀排行第一名。