新手騎士也能挑戰自行車環潭　日月潭5大必拍秘境全公開

先前日月潭環湖自行車道，曾榮獲外媒CNN的評選，被列為全球十大最美自行車道之一，不少遊客都是受到南投地區得天獨厚的地理景觀所感動，從日月潭開始愛上騎車旅行，因此也在這時候有不少業者，輪番推出環日月潭的旅行套裝活動。
飯店業者也跨界合作，知名雲品溫泉酒店從9月開始，攜手捷安特推出了2天1夜電動輔助自行車(eBike)的日月潭環潭漫遊行程，透過eBike可以讓這全球前十大的自行車道美景，一覽無遺，又能解決多數人擔心的體力問題。
實際直擊2天1夜日月潭環潭過程，完整的捷安特團隊會準備所有eBike以及基礎裝備，專人先做教學後才會正式上路，eBike擁有五段式電動助力模式，讓平常不太運動的「新手村」騎士也能參與。
整裝從飯店出發後，第一站會先經過儒、釋、道諸神共居一堂的「文武廟」，體驗道地宗教民情後，還會去參訪「九蛙疊像步道」，這是日月潭的經典地標之一，可以透過露出水面的青蛙數量瞭解目前日月潭的水位高度。
之後來到「玄奘寺」集結，可以探尋日月潭船隻禁行航的水域範圍，也是最寧靜的轉角處「月牙灣」，潭水就像鏡面一般，倒映著雲彩，還有晚霞渲染著，沒有比這裡更能稱上網美秘境了。
繼續往前會途經「向山遊客中心」，這段車道曾被CNN票選為全球十大最美自行車道，各種地標都是相機電量殺手，讓不少遊客能邊騎車、邊紀錄這些絕美景色，最後則是在日月潭鬧區水社碼頭結束環潭行程。
兩大品牌攜手合作，主推一條龍式套裝行程，飯店端除了住宿，也準備自助晚餐跟客房特製捷安特點心，從食、衣、住、行、育樂每個層面完整規劃，為了搶搭國內鼓勵旅遊熱潮，喊出四人成行每房最低40888元起的套裝方案。