館長凌晨遭槍擊手腳中3槍！侯友宜粉專被網友灌爆

根據館長助理在現場直播中透露，開槍者疑似是之前與館長發生過糾紛的人士。中槍倒地的館長則在直播說：「我中了兩槍，希望大家這一次如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神、一定要傳承我的精神，啊～啊～，請大家照顧我的老婆跟小孩，拜託大家、拜託大家，還有我的媽媽，拜託大家，啊～大腿一槍。」隨後一位23歲劉姓男子至林口分局投案，而嫌犯正是之前被爆出性騷擾館長的男子。
林口分局偵查隊長薛光明表示，23歲的劉姓嫌犯趁著館長離開健身房時開槍開了3槍，館長右上臂、右大腿中彈，他在犯案後帶著一把槍和5顆子彈直接到派出所投案，但表示要等律師到場才講動機。根據了解，劉姓嫌犯坦承自己就是日前騷擾館長的男子，他向警方供稱。因不滿館長當時對他態度不佳，且事件發生後，自己遭到肉搜，心生不滿才會犯案，28日深夜看到館長座車在門口，便在遠處埋伏等待，見館長出來時，小跑步到門口近距離對館長開槍。劉姓嫌犯投案時身上帶有濃厚酒味，至於槍枝來源警方還要釐清，訊後將依殺人未遂移送。
館長之前才在直播中提到，遭到一名健身房會員摸胸、摸手長達5分鐘，他當時問對方有什麼事，結果對方說：「我看你來的啊！」接著就開始觸摸館長，館長感到被冒犯，立刻制止說：「你就一直摸我的胸部、手，你的手沒有停過嘛！」對方卻回說：「不是啊！我就是看你來的啊！你就讓我摸一下嘛！」館長事後氣憤要求道歉，揚言「三天內沒有道歉我絕對求償百萬」，想不到如今竟遭對方連開3槍洩憤。
就在館長被槍擊後，許多網友湧入新北市長侯友宜粉專氣憤留言說：「救救館長QQ」、「現在人都可以囂張的拿槍出來就對了」、「安居樂業？你知道剛剛館長被開了三槍嗎？」、「館長這麼挺你！警消捐款贊助器材從不手軟！你還睡得著嗎？」、「現在新北市的治安是在三小，槍也可以用三倍卷買是嗎？」、「新北市的夜晚竟然猖狂成這樣...市長大人要市民如何安心度日」、「入籍新北可以領槍嗎？」、「麻煩處理一下新北市的治安，是怎樣？全台灣只剩我沒槍是嗎？」、「乾脆市民一人發一件防彈背心一頂鋼盔算了」。