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梅莎最快明日生成　彭啟明：周一可能影響台灣海面

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-28 09:23:57update2020-08-28 09:26:41

▲氣象達人彭啟明指出，在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，最快29日生成，周一周二可能影響台灣海面。（圖／取自天氣風險公司）
▲氣象達人彭啟明指出，在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，最快29日生成，周一周二可能影響台灣海面。（圖／取自天氣風險公司）
中央氣象局今（28）日指出，在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，早上5點位置約在北緯17度，東經132.3度，以時速10公里向西移動，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象達人彭啟明則po文表示，預期可能在明天就有機會正式被命名為今年第9號颱風「梅莎」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則認為，其強度可能更甚於中颱巴威。

氣象局指出，今日清晨受到西南風影響下，中南部的雨勢較為持續，容易出現短時強降雨，白天開始西南風逐漸減弱，中南部降雨空檔增多，轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，但仍有局部大雨或豪雨發生機率，而東南部也會有局部降雨，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣，午後對流發展的仍較早且較為旺盛，還是容易出現局部短時大雨，午後請留意天氣變化。

溫度方面，南部雲量多，高溫在30度左右，其他地方可以來到33到35度，沒下雨時感受較為悶熱。至於大家關心菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，氣象達人彭啟明預估，可能明天就會形成今年第9號颱風「梅莎」，預期未來可能先朝向日本琉球到台灣宜蘭東方海面宮古島附近通過，然後再往韓國附近前進，接近台灣東方海面時間點大約在周一到周二間。

彭啟明也說，這只是未來的預測，由於太平洋高壓有東退趨勢，未來移動仍受到高壓勢力影響，也不排除較接近宮古島附近，這對台灣東部海域影響較為顯著，目前海溫或低壓環流的發展，很有利於颱風快速成長，提醒下周一二在東部或東北部的海域有水上活動，務必要留意可能有較大浪高或要注意且可能有長浪發生。

至於中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，這個菲律賓東方海面的熱帶低壓醞釀中，明天即有機率發展為今年第9號颱風梅莎，未來其經過海溫高、風切小的環境，時間較長，因此模擬強度更甚於中颱巴威。並提醒中南部仍有瞬間強降雨及局部性大雨、豪雨發生的機率，北台灣午後則可能有局部陣雨或雷雨，或大雷雨發生。

 

關鍵字

梅莎 颱風 彭啟明 氣象 天氣

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