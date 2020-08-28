槍手目的露餡？一看館長中彈位置　護理師曝「悲慘內幕」

館長今凌晨在自家健身房成吉思汗健身俱樂部門口遭人開3槍攻擊，館長右手臂、右大腿和腳踝中彈，現場警消趕抵，進行緊急處置，並將館長送往林口長庚醫院急救。警方表示，隨後有一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，初步研判該名劉男就是先前騷擾館長的男性狂粉，遭網友肉搜心生不滿，才會持槍攻擊。
據悉，劉男見館長的座車在林口成吉思汗健身俱樂部門前，便在遠方埋伏等館長出現，直待館長步出健身房，立刻衝上前近距離對他開槍，其中一槍更貫穿館長右手臂，子彈穿透手臂又擊中右大腿，導致右大腿粉碎性骨折，右小腿和右腳踝也中槍，且彈頭還卡在腿中。
對此，一名自稱護理師的網友貼文提到，「阿館腳部中彈的地方影片不明顯，手腕中彈的部位直接貫穿，傷口也好處理，局麻完幾針就結束了」。但卻提到對館長而言最傷的部分，「阿館接下來至少3個月不用健身了！對一個持續高強度重訓的人來說，傷到爆炸！」且認為「開槍在四肢而不是軀幹來說，分明挑釁意味濃厚」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「只開到手腳？槍法有這麼準？」「又不是靶，站著不動給你射，要故意射手腳超難吧」、「貫穿傷哪有那麼好處理，子彈穿過的路徑都要清潔，還要檢查有沒有碎掉的子彈，評估有沒有傷到神經血管，擦傷跟撕裂傷才比較可能局麻」。（編輯：賴詠璿）