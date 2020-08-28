媽斷金援只為小男友？把兒「積蓄領光」還辯：預支孝親費

許多人從小到大的讀書金援都是靠父母，雖然還是有些人從高中開始就半工半讀，甚至也有不少人大學的學費靠著學貸，生活費就靠自己打工賺取，不和父母伸手。不過，也有男網友分享自身經歷，母親不僅不支援他上大學，甚至還偷走他的存款，貼文一出，引起網友熱議。
該名網友在社群平台《Dcard》上發文，他表示自己的母親是國小老師，不支援他上大學的原因為媽媽認為他已經有工作能力，可以自己打工，而在去年媽媽也叫他「好好讀書就好」，有存一筆給他的大學基金。
豈料，今年媽媽認識了一位年紀比她小的男友，倆人每天煲電話約會，原PO本來認為媽媽離婚這麼久，有個人伴陪她也不錯，結果最近竟莫名變得既冷淡又小氣，就連原PO提出要開車南下為了要搬宿舍、買腳踏車，媽媽也都找一堆藉口不處理。
媽媽的藉口像是，「小型車不能開長途」、「不用買腳踏車，用走的就好」和「搬宿舍叫爸爸搬就好」，但原PO表明，他問過很多人都說小型車可以開長途，買台5000元的腳踏車代步也不過分，更何況監護權在媽媽那邊，害他只能低聲下氣求爸爸。
他也提到，最扯的是「我的存款25萬元被領光了」，這些都是他存許久的的打工錢及壓歲錢，問媽媽原因，她也就支支吾吾，說是預支孝親費，連弟弟的20萬元也被偷走，氣得直呼「狗屎家庭」、「我曾經以為妳是我的家人，現在我已經不想回那個家了」。
貼文一出，引起網友熱議，「拍拍你，不是我要詛咒，假如你媽媽不幸分手後，她會什麼人都沒有了，這時候她才會想到有你在」、「好慘，大學除了打工沒人資助真的很難過下去啊」、「太垃圾了吧」、「告媽媽吧，說實話拿走25萬就很過份了」、「我猜她男友是詐騙，你注意一點」、「太扯了吧」、「提告吧，而且那個男友很有可能是詐騙的」。（編輯：郭佩蓉）