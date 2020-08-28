媽斷金援只為小男友？把兒「積蓄領光」還辯：預支孝親費

許多人從小到大的讀書金援都是靠父母，雖然還是有些人從高中開始就半工半讀，甚至也有不少人大學的學費靠著學貸，生活費就靠自己打工賺取，不和父母伸手。不過，也有男網友分享自身經歷，母親不僅不支援他上大學，甚至還偷走他的存款，貼文一出，引起網友熱議。





該名網友在社群平台《Dcard》上發文，他表示自己的母親是國小老師，不支援他上大學的原因為媽媽認為他已經有工作能力，可以自己打工，而在去年媽媽也叫他「好好讀書就好」，有存一筆給他的大學基金。



▲男網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 豈料，今年媽媽認識了一位年紀比她小的男友，倆人每天煲電話約會，原PO本來認為媽媽離婚這麼久，有個人伴陪她也不錯，結果最近竟莫名變得既冷淡又小氣，就連原PO提出要開車南下為了要搬宿舍、買腳踏車，媽媽也都找一堆藉口不處理。





媽媽的藉口像是，「小型車不能開長途」、「不用買腳踏車，用走的就好」和「搬宿舍叫爸爸搬就好」，但原PO表明，他問過很多人都說小型車可以開長途，買台5000元的腳踏車代步也不過分，更何況監護權在媽媽那邊，害他只能低聲下氣求爸爸。



