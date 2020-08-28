館長中槍！網評「劇本更細膩」：有人朝反中網紅下手　

網紅「館長」陳之漢今（28）日凌晨2時許遭到槍擊，其右手、右大腿皆中槍，經送醫急救後目前已經脫離險境，而嫌犯也到案自首。此消息一出，掀起網友熱議，也有網友臆測，「這次的劇本寫得更細膩了吧，看來是有一批人不斷地朝網紅下手呢」。





該名男網友在PTT表示，開槍攻擊館長的這名犯人根本「計畫通」（計畫達成），先是從內湖跑去林口騷擾館長，故意惹怒他之後再開嗆告他，接著準備好一切，輕鬆地去林口開槍想殺人，開完槍以後整理一下，再跑去派出所自首。



▲網友在PTT上臆測「這次的劇本寫得更細膩了吧，看來是有一批人不斷地朝網紅下手呢」。（圖／翻攝自PTT） 他也提到，這名犯人甚至還拒絕審訊，連律師都請好了要等律師來才接受審訊，那麼接下來的口供根本可以猜出來，就是「被館長欺負以後，生氣對他開槍」，傷害持械自首，猜猜看能關多久。



▲館長、二伯和蔡阿嘎。（左圖，翻攝自館長臉書／右圖，翻攝自蔡阿嘎YouTube） 而五個月前也有名黑衣人，痛毆正在等紅燈的YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯，「上一個弄蔡阿嘎的不也是說被嗆所以不爽嗎」，但這個劇本也太差了，「所以這次劇本寫得更細膩了吧，看來是有一批人不斷地朝網紅下手呢」。



▲蔡阿嘎。（圖／蔡阿嘎YouTube） 貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「不是朝網紅下手吧，館長的風格本來就樹敵很多吧」、「阿嘎利益關係比較低，政治味路線有可能」、「不是還有喝酒嗎?這才是重點」、「大家有沒有想過，某黨，館長以前常嗆某黨」。





但也有網友認為「反中網紅吧」、「似乎不只網紅，而是明顯反中網紅」、「根本是針對反中網紅，想用這樣來逼迫其噤聲」、「中共標準流程啊，這太明顯了」、「要搞勒索吧，網紅賺很大，但出入又沒保鏢，根本會走路的錢包」。（編輯：郭佩蓉）



