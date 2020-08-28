女劈腿竟要分手費！還指定「高檔談判地點」　網：榨乾你

男女之間的感情問題百百種，若是不幸分開了，原因也有分成很多種，有些人是和平分手，但也有的人是因為其中一人「劈腿」而分開，對此，也有男網友分享自身經驗，他提到女友劈腿被他抓到，還跟他要分手費，最誇張的是，在相約談判的地點時，對方竟還要求要在高級餐廳，讓他超傻眼。





該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他表示女友不僅分手被他抓到，讓他戴上綠帽之外，竟還敢跟他要分手費，他也提到自己根本不知道什麼是「AA制」，因為從在一起到現在，都是由他出錢，讓他直接嗆對方「妳這樣也敢跟我要分手費」？



▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》） 原PO也表示，講好要談判分手，結果女友竟然要求一定要在「王品牛排」，讓他超傻眼直呼「都要分手了還選高級餐廳，是妳劈腿，所以我們要談分手耶，還想要我出錢請妳吃大餐」？





貼文一出，引起網友熱議，「都分手了幹嘛還要談判啊」、「看不懂有什麼好談的」、「分手有什麼好談判的，是詐騙嗎？」、「分手為什麼還要談判啊，好奇怪」、「幹嘛還浪費時間談判啊」。





但也有些網友認為，「要榨到一滴不剩的概念」、「現在談分手還有餐廳可以吃的唷」、「硬要吃一頓好料的臉皮蠻厚」、「根本要把你榨乾」、「劈腿的還有高級餐廳吃，那老公外遇的勒，出國旅遊？」、「你可以不要出，讓她出糗」、「還真的什麼人都有」。（編輯：郭佩蓉）



