中元普渡拜這味　米滿幸福不踩雷

一年一度中元普渡即將到來，家家戶戶紛紛以豐厚的供品祭拜好兄弟，祈求平安好運來，過去農村社會中，普渡祭品一定有白米及米食，除了象徵生活豐餘富足，也可讓好兄弟們飽餐一頓，祈求閤家出入平安，隨著時代變遷，各式營養健康且美味兼具的新型態米食，為消費者選購普渡祭品增添了多元選擇，滿足好兄弟的嘴，也讓您閤家米滿幸福、富貴致富。





農糧署推薦中元普渡必拜好物，包含悅旺食品「米花說」、統百食品「米夾心餅」、池上鄉農會的「米可樂果」、富里鄉農會的「呷促米」及大甲區農會「芋鄉玄米餅」等米製點心，採用優質國產米為原料，含米量均達51%以上，富含優質蛋白質、必需胺基酸及礦物質等多種營養素，產品吸油率低，讓您健康營養又有飽足感！





創新獨特米點心 普渡拜拜新滋味！





剛推出就在網路造成搶購風潮的悅旺食品「米花說」系列產品，使用100%的臺灣米，以獨特烘烤技術創造酥脆口感，無添加色素、香料、防腐劑，非油炸，讓大人小孩吃得健康又開心。



而統百食品的「米夾心餅」，也是使用100%的臺灣米做成的米餅，又薄又酥的餅體，加上飽滿濃郁的內餡，香濃滑順的百吃不膩，適合全家一起享用。



▲統百食品「臺灣米夾心餅」，有特濃黑芝麻、紫心地瓜及特濃鹹蛋黃三種口味，非油炸品、不添加任何化學膨鬆劑、色素、香料、防腐劑，少油無添加，享用美味更安心。 臺東縣池上鄉農會推出了由臺東池上香米所製成的「米可樂果」，獨特米香滋味搭配酥脆口感以及經典蒜香調味，讓大人小朋友一吃就停不了手，讚不絕口！花蓮縣富里鄉農會「呷促米」米餅，採用富里米以及富里鄉的特產金針花所研發製成的，更添加了鹹酥雞的香氣，提高米餅味道上的層次感，也增加飲食上的趣味，真的越呷越促米！



▲富里鄉農會「呷促米」米餅，１袋內共8小包，小包裝設計更方便攜帶、一次不怕吃太多。 大甲區農會的芋香玄米餅，嚴選國產米穀粉、大甲芋頭粉及特殊製程大甲冷凍乾燥芋頭丁、營養的糙米與芋頭譜出口感酥脆、香氣濃郁好滋味！以優質國產米製作而成的新型態米餅乾、米點心，不僅有外觀吸睛的包裝，還有多種口味可以任選，中元普渡選用國產米點心，不僅拜拜澎派體面，更能讓大人小孩享用到健康安心的餅乾零嘴。





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