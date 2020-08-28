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突降暴雨！女驚見郵差「一動作」　萬人狂讚：快加薪

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-28 17:01:39

▲網友分享，因突降大雨，郵差第一件事情竟不是幫自己穿雨衣，而是將信件蓋上雨篷。（左示意圖，圖中人物與文章中內容無關，取自unsplash／右圖，取自《爆廢公社》）
▲網友分享，因突降大雨，郵差第一件事情竟不是幫自己穿雨衣，而是將信件蓋上雨篷。（左示意圖，圖中人物與文章中內容無關，取自unsplash／右圖，取自《爆廢公社》）

最近幾日受到西南風增強影響，南部豪雨不斷，中央氣象局日前也罕見啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，這也是今年繼梅雨季後二度啟動，對此，也有一名女網友分享，因突然的大雨，郵差第一時間的動作讓她直呼「辛苦了」。

▲女網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲女網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
 

該名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示因為突如其來的大雨，郵差叔叔第一件事情不是先穿雨衣，而是站在大雨中趕快幫信件蓋上雨篷，也因爲雨實在是又急又大，當他蓋完雨蓬，自己也已經一身濕了。

▲女網友在臉書社團《爆廢公社》PO出多張照片。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲女網友在臉書社團《爆廢公社》PO出多張照片。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
她也提到，沒有看到郵差為自己穿上雨衣，她猜測應該是連內褲都濕透了，穿了悶著會更難受，就索性不穿了，「全身濕透的郵差叔叔淋著雨，繼續往下一家去送信，辛苦你了郵差叔叔」。

貼文一出，也引起1.4萬名網友按讚，500多則留言，「好辛苦的工作，希望別感冒了」、「台灣的郵政是全世界最棒的，辛苦您了，綠衣使者是最棒的」、「快加薪，真的好辛苦」、「敬業的態度」、「辛苦了郵差，風吹日曬雨淋」、「前線人員的辛苦」、「送信送貨都是這樣的，超辛苦」、「這不加薪升職怎麼可以」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

郵差 大雨 淋濕 信件 雨篷

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