男遭女友媽嫌棄！「暗黑原因」曝光　網嘆：什麼年代了

不少人對於「客家人」的印象，通常都是「很小氣」或「太節省」，這種想法也讓很多客家人感到非常不滿，對此，也有一名男網友分享，女友媽媽因為知道他是客家人之後，就和女兒說「如果是客家人的話，就不要再發展」，貼文一出，引起熱議。





該名男網友在PTT以「對方媽媽不喜歡客家人」為題，表示自己為新竹客家人，最近女友和媽媽提及他的存在，也由於因為他是新竹人，女友媽媽因此詢問原PO「是不是客家人？」。



▲男網友在PTT上以「對方媽媽不喜歡客家人」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 原PO也提到，女友媽媽會討厭客家人的「暗黑原因」，是因為她的好朋友嫁去客家人的家庭，男方家境雖然很好，但嫁過去之後，每天「洗衣煮飯、掃地拖地、相夫教子」，她還覺得「客家人連每週請人打掃的錢都要省」。





所以女友媽媽認為，未來女兒若是嫁給原PO也會很辛苦，就和女友說「如果是客家人的話，就不要再發展」，讓原PO不禁開玩笑直呼「也幸好我是客家人，聽了連生氣的力氣都省了，請問大家有什麼好建議」。





貼文一出，引起網友熱議，有些人表示：「刻板印象，行事上若是小氣一點的話，就會被說客家人就是這樣」、「沒差吧，至少我在桃園新竹，就都沒聽過這些東西」。





也有網友認為「不管你是不是啦，有種族偏見的家庭不要靠近也好」、「分阿，看起來對方媽媽更精打細算，這跟族群已經沒有關係了」「什麼年代了？」、「什麼年代了？還在客閩原分化」、「不是客家人也是每週自己打掃好嗎，我想她要的是豪門」。（編輯：郭佩蓉）



