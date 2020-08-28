鬆綁美豬牛進口　王美花：若不開放台灣恐被世界孤立

總統蔡英文於今（28）日稍早發表迴廊談話，宣布放寬美豬、美牛的進口標準，引發各界關注，行政院方面也在下午5點召開記者會，由政務委員鄧振中、經濟部部長王美花、衛福部部長陳時中、農委會主委陳吉仲共同出面說明。其中，鄧振中表示，這樣政策上的改變，是為了向美國、全世界證明我們有遵守國際規範的決心。王美花也指出，此次的開放，對台灣未來在國際上想增加FTA也好，區域整合的經濟也好，有相當高的示範作用，台灣不容許被世界孤立。





鄧振中指出，大家都知道跟國際接軌、進一步深化國際經貿關係，一直都是我們重要的經濟戰略，台灣是非常自由開放的經濟體，我們絕大的規範都是跟著國際上來走，這個政策也是重大競爭力的來源，目前疫情肆虐、美中貿易紛爭與地緣政治的變化，給了我們很大的機會，很多外商也加碼回國投資，這可以讓台灣在國際上佔據有利的位置。



▲鄧振中表示，這樣政策上的改變，是為了向美國、全世界證明我們有遵守國際規範的決心。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）

鄧振中進一步表示，但是目前發現到一個困難，就是台灣沒有辦法參加區域經濟整合，讓企業在國際上面臨不利的環境，其中一個原因，就是牛、豬肉的進口規範與國際不一致，美國一直都是我們最重要的經貿夥伴，在我們洽談時，美國時常點名，我們對於牛豬肉的規範並沒有符合國際標準，此次標準的放寬，是台灣對美國、全世界證明我們有遵守國際規範的決心，對於台美關係，我們有很樂觀的看法。





王美花說明，這幾年來，非常多的國家都已經開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，大部分的國家，包含未來想爭取的CPTPP會員國、貿易競爭國日本、韓國都已經開放，這個問題如果不去解決，台灣想要洽簽自由貿易協定、經濟整合協定都是不可能的事情，台灣恐被世界孤立。





王美花說，在2019年，台灣的生產總值高達18兆，出口總值就達到10兆，佔了54%，台灣的經濟如果要能夠發展，就要確保對外貿易能持續成長，各行各業、特別是傳統行業都和中央反映和別人競爭的時候因為沒有FTA，先天上具有關稅門檻，缺乏競爭，台灣要繼續成長一定要開放思考戰略問題，在有國際標準下，台灣要不要面對、克服這個問題。



▲王美花指出，美國是台灣密切的戰略夥伴，2019年雙邊貿易目前已經來到了2.43兆，美商來台灣的投資也來到7418億。（圖／政院提供）

王美花指出，美國更是台灣密切的戰略夥伴，2019年雙邊貿易目前已經來到了2.43兆，佔了台灣對外貿易的13%，並持續增加，美商來台灣的投資也來到7418億，其中不乏許多先進技術的投資，我們與美國在產業、技術關係上越來越緊密，我們如果和美國能建立雙邊貿易關係是相當重要的。





王美花強調，「美國是全世界最強的國家，他們標準也是高標準」，所以對台灣來說，如果能克服台北之間的問題，才有機會跟美國簽協定，對於未來台灣想增加FTA也好，區域整合的經濟也好，有相當高的示範作用，「台灣沒有辦法被孤立，一定要走出去」，因此要去看國際的標準，按照科學的證據來做，今天政府這樣的宣示在經濟戰略上是重要的關鍵點。



