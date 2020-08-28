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雨中花火更精彩　澎觀音亭湧入1萬4.,500人欣賞煙火秀

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-28 18:47:36

▲澎湖國際海上花火節27日雖因風雨停止無人機科技燈光秀，但煙火施放及漫威露天電影院則照原訂計畫辦理，現場湧入了1萬4.,500人冒雨觀賞。（圖／澎湖縣政府提供）
▲澎湖國際海上花火節27日雖因風雨停止無人機科技燈光秀，但煙火施放及漫威露天電影院則照原訂計畫辦理，現場湧入了1萬4.,500人冒雨觀賞。（圖／澎湖縣政府提供）
澎湖國際海上花火節27日雖因風雨停止無人機科技燈光秀，但煙火施放及漫威露天電影院則照原訂計畫辦理，現場湧入了1萬4.,500人，民眾不因大雨澆熄對花火的熱情與期待，整場煙火施放也都安全順利完成，經消防局清點未爆彈計有3發3吋彈及1發6吋彈，澎湖縣政府及專業煙火團隊專業評估受到讚賞。

▲整場煙火施放安全順利完成，經消防局清點未爆彈計有3發3吋彈及1發6吋彈。（圖／澎湖縣政府提供）
▲整場煙火施放安全順利完成，經消防局清點未爆彈計有3發3吋彈及1發6吋彈。（圖／澎湖縣政府提供）
澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節辦理至今尚屬順利，只有8/3、8/10、8/27活動有調整，27日雖有巴威颱風引進西南氣流造成間歇性大雨，但因澎湖並未列入颱風警戒範圍，經煙火廠商專業評估後施放，惟無人機因現場間歇性強風及大雨無法順利起飛，地面潮濕也無法擺放無人機設備，因而取消無人機演出。

旅遊處說明，每場花火節的煙火及無人機科技燈光秀演出，皆會於事前由廠商進行審慎的專業評估，無人機演出因受風力和降雨影響甚大，因此皆會請廠商現場測量風速確認演出之可行性。至於煙火往年亦有雨中施放之前例，縣府會以整體安全考量、專業評估，在安全無虞下施放，如因海堤風浪猛烈致布彈困難，或消防人員及廠商考量施放安全建議才會停辦。

▲陳美齡27日在現場與遊客一同欣賞花火演出，比起今年有幾場次無風，反而昨日的花火更加燦爛奪目，遊客及民眾都給予高度肯定。（圖／澎湖縣政府提供）
▲陳美齡27日在現場與遊客一同欣賞花火演出，比起今年有幾場次無風，反而昨日的花火更加燦爛奪目，遊客及民眾都給予高度肯定。（圖／澎湖縣政府提供）
旅遊處長陳美齡表示，煙火施放需有風力吹拂較能展現花火綻放的美感，因此只要風力尚在煙火施放法規規範範圍內，且經廠商和消防局評估可行，縣府仍盡力照常施放，她27日在現場與遊客一同欣賞花火演出，比起今年有幾場次無風，反而昨日的花火更加燦爛奪目，遊客及民眾都給予高度肯定。

花火節後續尚有兩場次，主題為漫威場次，澎湖縣政府也歡迎大家把握最後機會到場欣賞今夏最盛大的花火活動，之後緊接著9/7到9/13的澎湖國際風箏節即將在龍門沙灘開跑，9/29也將辦理情定澎湖灣花火音樂晚會，晚間八點在林投沙灘施放長達999秒煙火。

關鍵字

雨中煙火秀 觀音亭 陳美齡 澎湖海上花火節 煙火專業團隊

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