開放含瘦肉精豬肉進口　陳吉仲強調：標準比美加更嚴格

陳吉仲說明，美豬以往的問題是瘦肉精的殘留問題，因此現在訂定符合國際食品法典委員會（CODEX）標準進口，美牛的問題則是狂牛症，針對30月齡以上的肉牛進行開放，但這在市場上是比較少的，肉牛基本上在2年內就屠宰了，因此不會有疑慮。總統蔡英文在記者會中有提到包含兩位前總統陳水扁、馬英九都有提到，承諾瘦肉精的安全殘留量訂定，還有承諾全牛的開放，也就是不限月齡、絞肉等等進行開放，這是針對美豬和美牛進行開放的背景。
而針對開放含有瘦肉精的豬肉進口，陳吉仲指出，因爲要依照國際標準，要有科學根據，因此依照CODEX標準訂定容許量，比美國和加拿大還要嚴格，與日本、韓國標準一致，不過陳吉仲也強調，此次只有開放含有瘦肉精一定殘留量的豬肉進口，國內的養豬產業則維持一律禁止使用，讓消費者有更多的選擇，讓台灣豬更有競爭力。
陳吉仲表示，萊克多巴胺是所有的動物添加物內，對人體負擔較少的添加物，除了有科學根據、有國際標準而且有清楚標示，我們依照處理程序，農委會今天已經把預告的公文送到行政院，今天就會修改允許殘留量，9月13日就會對外公告人體的最大容許量，所有的執行預計在明年1月1日生效，由於此次是相關的行政辦法即可執行因此不需涉及修法，因為牽涉到後續相關部會的配套措施，因此所有的執行預計在明年1月1日生效。