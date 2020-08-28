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開放含瘦肉精豬肉進口　陳吉仲強調：標準比美加更嚴格

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-28 19:05:56update2020-08-28 19:09:11

▲陳吉仲表示，大部分的國家都有開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的肉品，未來將比照日、韓較為嚴格地標準訂定殘留量。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
▲陳吉仲表示，大部分的國家都有開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的肉品，未來將比照日、韓較為嚴格地標準訂定殘留量。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
總統蔡英文於今（28）日稍早發表迴廊談話，宣布放寬美豬、美牛的進口標準，引發各界關注，行政院方面也在下午5點召開記者會說明，其中，主管機關農委會主委陳吉仲表示，大部分的國家都有開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的肉品，未來將比照日、韓較為嚴格地標準，針對豬肉、豬肝、豬腎與豬油訂定殘留標準，進口將從明（2021）年1月1日起生效，而國產豬肉則不會開放使用萊克多巴胺。

陳吉仲說明，美豬以往的問題是瘦肉精的殘留問題，因此現在訂定符合國際食品法典委員會（CODEX）標準進口，美牛的問題則是狂牛症，針對30月齡以上的肉牛進行開放，但這在市場上是比較少的，肉牛基本上在2年內就屠宰了，因此不會有疑慮。總統蔡英文在記者會中有提到包含兩位前總統陳水扁、馬英九都有提到，承諾瘦肉精的安全殘留量訂定，還有承諾全牛的開放，也就是不限月齡、絞肉等等進行開放，這是針對美豬和美牛進行開放的背景。

▲陳吉仲指出，因爲要依照國際標準，要有科學根據，因此依照CODEX標準訂定容許量，比美國和加拿大還要嚴格，與日本、韓國標準一致。（圖／政院提供）
▲陳吉仲指出，因爲要依照國際標準，要有科學根據，因此依照CODEX標準訂定容許量，比美國和加拿大還要嚴格，與日本、韓國標準一致。（圖／政院提供）
而針對開放含有瘦肉精的豬肉進口，陳吉仲指出，因爲要依照國際標準，要有科學根據，因此依照CODEX標準訂定容許量，比美國和加拿大還要嚴格，與日本、韓國標準一致，不過陳吉仲也強調，此次只有開放含有瘦肉精一定殘留量的豬肉進口，國內的養豬產業則維持一律禁止使用，讓消費者有更多的選擇，讓台灣豬更有競爭力。

陳吉仲表示，萊克多巴胺是所有的動物添加物內，對人體負擔較少的添加物，除了有科學根據、有國際標準而且有清楚標示，我們依照處理程序，農委會今天已經把預告的公文送到行政院，今天就會修改允許殘留量，9月13日就會對外公告人體的最大容許量，所有的執行預計在明年1月1日生效，由於此次是相關的行政辦法即可執行因此不需涉及修法，因為牽涉到後續相關部會的配套措施，因此所有的執行預計在明年1月1日生效。

關鍵字

陳吉仲 美豬 瘦肉精 開放進口 美牛

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