美豬進口衝擊產業？陳吉仲宣布撒百億提升台豬競爭力

陳吉仲強調，2018年台灣人的豬肉消費比例有70%都是來自本土的溫體豬肉，僅9%來自進口的冷凍豬，其中美豬更是只有1萬多公噸，不到1%。
陳吉仲說明，而以2019年的進口豬肉進行比較，加拿大為最多，佔了44.2%，價格為每公斤61.3元，而美國在同年僅有13.1%豬肉進口，且進口價格為每公斤78.9元，競爭力較加拿大豬肉差，且開放使用萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口價格為每公斤78元，與現行進口美豬相比便宜不到1元，這對台灣產業界的影響會大幅降低。
陳吉仲表示，目前歐盟、加拿大的豬農都沒有使用萊克多巴胺，按照國際情勢，開放萊克多巴胺主要就是針對美豬，且陳補充說，美國只有2成的豬農在使用萊克多巴胺，這2成當中要再進口台灣的機會低。
不過陳吉仲也指出，為了協助國內養豬產業向上提升，國家中央將提撥至少100億元，成立養豬產業基金，確保國內的毛豬拍賣價格維持在每公斤65元以上的價格，以每年24億的經費訂定養豬產業發展計畫。同時將推動豬隻死亡強制保險，政府全面增加保費補助至少1成，500頭以下養豬場更會全額補助，降低豬農的經營風險。
同時由於台灣已順利躲過非洲豬瘟與排除為口蹄疫疫區，陳吉仲也宣布，將來也會協助豬農提高育成率、升級現代化養豬場，並提供一系列的外銷獎勵措施，要讓台灣豬進軍全球，豬肉加工品目前也正在和美國申請出口，百億基金就是要進行台灣豬市場的調節與競爭力的提升。
另外，教育部也發出聲明強調，依據學校衛生法的規定，學校一律使用國內優質豬肉和牛肉之生鮮食材，讓孩子吃得安心、家長放心。陳吉仲說明，行政院長蘇貞昌已經指示教育部與農委會配合，將獎勵全國國中小營養午餐業者使用國產豬肉，補助肉品差額。