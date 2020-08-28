彰化採檢作業與中央不同調遭調查　民眾看法呈兩極化

中央流行疫情指揮中心日前宣布一名自美返台在居家隔離的無症狀彰化少年確診新冠肺炎，意外掀出彰化縣採檢與中央不同調，遭指揮官陳時中下令要政風處介入調查爭議，對此有51.76%的民眾認為，不支持彰化縣特立獨行，應該要聽指揮中心統籌下令，但也有46.92%民眾覺得，無症狀感染者越來越多，本來就該擴大篩檢。
然而針對陳時中下令政風處調查，引發醫界與公衛界的反彈，有50.24%的民眾覺得指揮中心的做法是正確的，因為本就該由中央統籌，這樣可以達到殺雞儆猴的效用；不過只有差距近5%（45.49%）的民眾認為出動政風調查是反應過度。
另外彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，進行萬人血清抗體檢測計劃，以了解本土社區感染狀況，同時評估不同暴露條件下的感染風險，還能夠提供疫苗與治療參考方向，但種種事件也多次與中央槓上。對此，有51.61%民眾不支持彰化縣的作法，認為應該還是要聽指揮中心統籌下令，47.34%民眾則覺得如此作法才能知道有無社區感染，因此表達支持立場。
不過原預計在8月25日對外發表萬人血清抗體檢測期中報告結果，卻在前兩天臨時以「行政作業程序不足」為由喊卡，受到各方熱烈關注，對此事有37.05%民眾認為是因為篩檢結果不如一開始的預設、但也有35.06%民眾覺得一定是受到中央打壓才臨時取消、另也有近2成（19.54%）民眾覺得是因為政風處要查，所以退縮了，並有3.46%民眾認為真的是因為行政作業來不及來延後的。
由此民調結果可見，支持彰化縣或支持指揮中心作法的兩方人馬意見相當，比例也差距不大。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4216人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
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