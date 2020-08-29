影／法國攝影師為愛來台　誓言將把寶島之美帶回歐洲！

身為全職攝影師的他經營影片製作公司「Rollin Production」，孤身一人工作，從剪輯、空拍機操作，通通自己一手包辦；縱然辛苦，但也是因為工作才開啟了他人生的另一扇窗，開始在歐洲多國旅行拍影片。
直到2016年，張令承與其他三位朋友開始紐西蘭之旅，一待就是一年，這一年也成為他人生的轉捩點，「自此，我徹底愛上旅行。」勾起那年美好回憶，他堅定地說。
「就算手上握著工作，旅行對我來說非常重要，讓我能開拓視野的同時也好好休息！」
談到為何來台灣時，張令承興奮表示當時是為愛來台，2017年，他從紐西蘭回到家鄉法國數月後，拋下工作，毅然決然飛到台灣與當時在台的女友（現在老婆）見面。
「我想說，何不乾脆來台灣開始新生活！」他感概地說道，沒有她（老婆）我大概永遠不會來到台灣了。
花了五個月的時間，張令承上山下海，跑遍台灣各個角落，帶著專業相機與老婆一同深入了解這片土地的美，記錄下美好旅程。
然而，3年前來台探索主要目的並非工作做影片，所以有些畫面他沒有捕捉到。「台灣有好多好多值得拍攝的人事物。」他表示他現在正在認真籌備明年要再來台灣拍攝。
「我想好好花時間，完整呈現出台灣的美。」
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