影／館長中槍第二天　長庚說明最新狀況

周應照表示，陳之漢遭槍傷算是大傷，肢體上會有一些疼痛，昨天有使用止痛藥，今天早上換藥時看他整個表情還可以跟醫生講話，疼痛應該在其能忍受的範圍內，算是蠻不錯的反應﹔第一天畢竟這麼多處的外傷，院方也比較小心，盡量在隔離的環境減少感染風險，至於本來擔心會出現腔室症候群風險，目前看來沒有發生不好的狀況，都還不錯。
對於傷後是否會影響陳之漢日後健康運動，周應照表示，昨天開刀前陳也一直在追問這個問題，倒是今早已經沒有再追問極致運動的狀況，醫生也專業告知，受這麼大的傷，不要太極端要求自己以後還要拿兩三百公斤的重量，先力求生活作息正常、運動正常；陳則回應，他知道自己的傷害比較大，願意用比較積極的態度來復健，「他也講了一句話蠻實在，他說身體是他自己的，他當然要要求他自己，我覺得他給我們的醫病回饋是非常好的。」
周應照指出，雖然陳之漢的右大腿損傷的確比較大，但院方在第一次手術時就做了精確的治療，包括骨頭的方位、角度、長度都已經達到正常，在主客觀條件都許可的狀況下，只要以陳很健康的身體再加上他有很積極的復健態度，「應該是有條件可以回復到相當不錯以上的狀況。」
周應照表示，預估回復一般生活作息正常應該三個月沒問題，半年內可回復運動正常，不過因為陳之漢之前的運動太高階了，今早他也開完笑跟陳說，「我已經沒有其他病人可以比對你的狀況」，希望陳能積極復健成為典範楷模，「我也很想知道他最後能好到多好的程度，他也笑回說OK，他願意接受這個挑戰。」
院方表示，目前陳之漢在加護病房觀察，因為陳本身肌肉很壯碩，有一些組織會有腫脹情形，加上多處槍傷會感染風險，因此會再觀察一兩天，若狀況許可就會轉到普通病房照顧，一切按照醫院常規執行，目前為止陳也一直在往好的方向發展。