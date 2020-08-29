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館長槍擊案不是趣聞！呂秋遠質疑：藉性騷擾掩飾真正動機

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-29 17:00:48

▲「館長」陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，事後劉姓嫌犯自行投案，供稱是因為之前性騷擾事件結怨。對此，律師呂秋遠懷疑真正動機不單純。（圖／翻攝飆捍臉書）
▲「館長」陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，事後劉姓嫌犯自行投案，供稱是因為之前性騷擾事件結怨。對此，律師呂秋遠懷疑真正動機不單純。（圖／翻攝飆捍臉書）
網紅「館長」陳之漢昨（28）日凌晨，驚傳遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，館長右手、右腿中彈，隨後被送往林口長庚醫院急救，幸好手術順利，沒有生命危險。而劉嫌投案後供稱因性騷擾事件與館長結怨，所以才持槍行兇。對此，律師呂秋遠直言，「懷疑性騷擾也是一種設計，用來掩飾原本的真正動機而已」，認為案情背後並不單純。

呂秋遠今日在臉書發文評論館長槍擊案一事，指出「許多人把館長被槍擊的事件，當作一種趣聞來看，可是這就是一件嚴重的社會新聞，而且可以提醒我們某些事情」。

首先，呂秋遠強調「不要訕笑或是認為館長是自導自演」，因為開槍不是開玩笑的，即便四肢中彈，對於健身教練而言，這可能會導致他的事業全毀。更別說兇嫌當場不是只開一槍，萬一打到動脈，一樣可能流血過多死亡。呂秋遠直言，如果「為了政治立場而嘲笑一個人被開槍，似乎不是很厚道」。

再來，呂秋遠提出許多案情的疑點。「兇手住在內湖，為何要到林口健身？他所持的手槍，是制式手槍，即便持有，至少判處五年以上有期徒刑。更別說這種手槍價格不斐，他收入極低，卻無法交代來源，還能當場聘請兩位律師陪同他偵訊，知道如何自首求減刑」。呂秋遠指出，被告涉嫌殺人未遂的罪刑，也是至少五年以上起算。「難道只是為了性騷擾被肉搜，所以憤而行兇？說真的，我都懷疑性騷擾也是一種設計，用來掩飾原本的真正動機而已」。

▲呂秋遠懷疑館長遭槍擊的背後不單純。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
▲呂秋遠懷疑館長遭槍擊的背後不單純。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）
但如果，真的是因為性騷擾的問題，而導致館長被開槍，呂秋遠強調，若連館長這麼強悍的人，都會因為公開指責對方性騷擾，而導致對方惱羞成怒，「那麼，我們有什麼理由認為，被性侵害的當事人，都是因為自己不檢點，或是沒有反抗，或是不夠強大，因此才會遭此橫禍？」呂秋遠最後感慨，「檢討被害人的文化，究竟什麼時候能消失？消失的那一天，或許台灣就不會有『不要惹中國就能常保和平』、『開戰即終戰』的論調了」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

館長 槍擊 呂秋遠 行兇動機 性騷擾

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