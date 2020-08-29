東方亞特蘭提斯風華再現　虎井地景藝術季熱鬧登場

澎管處長許宗民表示，為期近3個月的「虎井地景藝術季」，以虎井沉城的浪漫傳說為故事主軸，藉由大型地景裝置藝術、淨灘活動與環保素材創作，同時結合藝術人文教育的深化，多元呈現海島綺麗風貌與人文特色。
今年澎管處特別邀請多位藝術家駐地創作，包括巨大的紅腳蜈蚣蟠踞虎井山頭、可愛的貓咪造型雕塑出沒於聚落角落、虎井國小大型地景再現海底沉城、神奇的音樂石雕演奏美妙泛音、鯨之聲風動藝術、亞特蘭提斯鐘樓、針織舊衣村落藝術、重現傳統建築「囍」字窗之美，勢必為澎湖帶來最特別的藝術饗宴。
開幕活動當日，澎湖縣政府旅遊處長陳美齡等人也受邀出席，現場邀請前雲門首席舞者邱怡文老師，帶領與會貴賓、遊客及虎井鄉親們共同參與演出，讓每一位參與者既是觀眾，也是演出者，所有人都成為藝術作品的一部分。邱老師也於藝術地景前進行舞蹈即興演出，讓藝術品不受限於視覺，同時也融合觸覺與情感，結合身心靈之感官體驗。
此次藝術季邀請眾多藝術家至虎井進行駐地創作，短短的一個月時間，超過百位的志工以及藝術家到島進行集體創作，有如一場嘉年華式的藝術饗宴，透過創作的過程以及影像紀錄，讓更多人看見虎井貓島的美麗傳說，以及離島漁村的恬靜悠然。虎井除了軍事、戰略之特殊地理位置外，在澎湖的島嶼文化與藝術更有其獨特性與代表性，尤以在澎湖秋冬時節，更適合讓遊客登島參觀，重新型塑澎湖秋冬遊離島的新印象，期讓遊客再次踏上虎井，活絡地方產業。