鄭守夏發公開信：詹長權、陳秀熙不能代表台大公衛學院

・鄭守夏「致全院師生的一封信」全文
各位老師、各位同學：
有鑒於近日吵得沸沸揚揚的「彰化血清抗體調查」一事，許多媒體報導對我們台大公衛學院多所責難，讓全體師生承受不少委屈，做為新任院長，我有責任將我所知道的事情，向各位做一個說明。
背景說明
首先，我們學院在前任詹長權院長剛上任(2017/08)後不久，召集三位副院長以及許多位院內老師，共同撰寫與申請一個大型的深耕研究中心計畫，後來獲得教育部與科技部的五年補助(2018-2022)，也就是「群體健康研究中心」計畫(PHRC)，並代表學院與彰化縣政府簽訂一個「合作協議書」(MOU)。
「群體健康研究中心」計畫(PHRC)共包含8個子計畫，各有一位子計畫主持人，另外還有一個「總計畫」，該總計畫是由詹長權教授負責，後來的血清抗體檢驗試劑就是由總計畫報支；與彰化縣衛生局相關的合作，幾乎都是由前副院長陳秀熙教授團隊執行，陳老師的團隊幾乎每星期都到彰化縣衛生局參與相關研究活動，原先是以「彰化萬人健檢」為主，之後才加上各個子計畫在彰化進行的相關研究活動。
在2020年初爆發COVID-19疫情，根據報載，彰化縣政府與我們學院，在6/11舉辦了COVID-19的萬人血清抗體調查的啟動記者會，應該是利用彰化衛生局原有的萬人健檢相關的平台為基礎，開始進行四類高風險族群的血清抗體調查，並且在八月初預告將在8/25舉辦期中成果報告記者會，後來喊停又改為8/27召開。這個血清調查計畫是由詹長權與陳秀熙兩位教授負責，所召開的記者會都沒有(也不需要)經過學院同意，照理講都不能代表公衛學院，(就跟支不支持入境全篩的爭辯一樣)。不過，由於他們兩位身兼行政主管多時，而且MOU也是我們學院跟彰化縣政府簽的，也因此「台大公衛」也經常成為新聞標題。
關於IRB
在8/27由詹老師主持的記者會中，我代表學院應邀出席，但在記者會過程中，我都沒被邀請發言。關於IRB相關議題，詹老師說明他有取得台大校總區的研究倫理審查的免審證明，但被質疑通過日期是8/11，而且該IRB是針對次集資料分析的計畫審查通過；對於抽血的部分，詹老師則說明那是衛生局的服務項目，因為是執行公務得免除IRB。至於「血清抗體調查」的抽血行為，到底是衛生局執行公務，或是執行合作的研究，很多學者與醫師都認為是研究，所以應該要取得台大醫院的IRB證明才合理。台大做為最高學府，我個人認為所有師生都應該以嚴謹的態度與高標準來自我要求。
在8/25，學院收到衛生福利部來函，指出彰化縣衛生局說明該血清調查計畫是由台大主持，該局為配合單位，因此要求我們提供與「彰化血清抗體調查」相關計畫書與IRB資料，這部分已經由詹老師提供並函覆，就是那一份次級資料分析在8/11核准的證明。後來，在8/28學院收到科技部來函，要求提供是否有變更計畫進行血清抗體調查與相關IRB的說明，我也已經請詹老師協助辦理中。同時，台大誠信辦公室(學術倫理委員會)在8/28的會議上也做成決議，請校總區與台大醫院兩個研究倫理委員會著手調查本案，本院自當全力配合。
此外，經過學院主管們的討論，我們決定將舉辦一場專家座談會/研討會，希望可以釐清「政府機關(委託)執行公務」與「學術研究」兩者之間的界線，提出明確的規範與準則，讓學界與政府的合作案完全符合研究倫理的要求，並提供各界參考。
回顧與前瞻
固然彰化血清抗體調查的結果，對台灣防疫政策具有參考價值，但是在整個新聞事件中，台大公衛已經成為被指責的對象，在網路社群媒體上，受到一些不堪的羞辱，甚至我們學系的同學在彰化地區進行防疫新生活的問卷調查，表明我們是台大公衛的學生要做問卷時，竟然有同學當場受到民眾的鄙視與指責，除了為他們抱屈與不捨，我們這些當老師的可以做些什麼呢?
既然事件已經發生，傷害已經造成，我們只能勇敢面對。我們在9月初即將迎來這一屆的公衛新生，在學校進行研究倫理調查的這段時間，請老師與同學們鼓起勇氣，主動跟你所接觸到的同學說明此事，說明你自己主持或參與的研究都有遵守倫理規範，說明我們的研究對台灣與國際社會是有幫助的，讓同學瞭解台大公衛是一個值得我們在這裡一起學習共同成長的地方。如果你們被家人或朋友問及此事，也請大家不卑不亢，誠實說明事件過程以及學院求真改善的態度。最後，如果老師或同學有任何想法或建議，都歡迎跟我分享，讓我們一起迎接挑戰、創造更美好的未來。
鄭守夏 敬上
2020.08.29夜
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。