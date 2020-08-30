上海再傳「台灣輸入」病例　莊人祥：個案疑在美國感染

上海市衛健委今日通報新增 3 例新冠肺炎境外移入個案，其中 1 例來自台灣，該個案 8 月 27 日自台灣飛往上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經採檢後確診。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，經了解，該個案為 20 多歲的台灣人，自 2006 年起長住美國，今年 8 月 4 日入境台灣後即進行 14 天居家檢疫，並在 8 月 18 日至 25 日進行 7 天自我健康管理，這段期間都沒出現症狀。
莊人祥指出，該個案 8 月 27 日與家人前往上海，也沒有出現症狀，但他的體溫測出來是 37.8 度，上海那邊 28 、 29 日採檢後確診，目前該個案 PCR CT 值大於 35 ， IgM 、 IgG 皆為陽性，研判感染時間至少超過三周，在美國感染的機率比較高。
莊人祥說，該個案自述在美國沒有症狀，因此也沒有就醫，在台灣期間都在進行居家檢疫及自主健康管理，應該沒有太大的問題，後續會追蹤接觸者是否有出現相關症狀，這部分還在疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。