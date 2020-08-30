丁香的故鄉吸睛　世貿美食展澎湖赤崁漁鄉樂業績長紅

今年推廣活動是以「文化．海鮮．飲赤崁」為宗旨，希望能藉由當地的漁業文化與丁香魚等特色產業為訴求，提升赤崁村丁香漁產業的附加價值，並帶動發展大赤崁的休閒漁業。
台灣國際美食暨伴手禮澎湖展出項目，分為水產品與漁村小旅行兩大類，其中水產品為大赤崁、姑婆嶼水產品暨澎湖優鮮推廣展櫃，包括108年度開發由五興食品所生產之「丁香大家族」系列產品、赤崁模範漁村婦女楊麗珠的阿麗丁香醬、海龍食品有限公司的「丁香魚達人」系列產品、貴山國際有限公司所生產的「澎湖伯系列產品」，以及天和鮮物的「澎湖優鮮」龍虎石斑等產品。
漁村小旅行的部分則是以多媒體呈現大赤崁四季遊程的影音內容，以及各遊程聯絡資訊文宣輸出行銷影像，分享給來訪的民眾參考，這次於世貿一館辦理的2020「台灣國際美食暨伴手禮展」及「TTE台北國際觀光博覽會」都是今年規模最大的展出，因為新冠肺炎疫情趨緩的關係，參展的廠商及參觀的民眾都非常踴躍，展出效果十分良好。
展櫃除了天和鮮物等業者駐點，參與計畫遊程推廣的共生藻旅行社也在現場深度解說赤崁的休閒漁業與漁村文化，讓大赤崁的海鮮漁貨結合了漁村的文化更有價值，而漁村小旅行也因為丁香魚試吃的加持，獲得更多參觀民眾的詢問，可以說是相得益彰。