館長送醫後首度「親自露面」！中彈當下直播原因曝光

館長助理小宇今日在YouTube直播談論館長受槍擊事件，同時PO出館長遭受槍擊後首度露面發聲的影片。館長透露，當時他看到劉嫌靠近開槍，「他朝我頭開第一槍」，幸好自己及時舉手。
對於不少人質疑「為什麼當時要開直播？」館長解釋，當時看到自己手腳傷口血流如注到像噴泉一樣，「覺得非常冷，然後很痛，然後我的頭非常的暈，快要暈倒之前，我大喊你們有沒有事？你們有沒有人中？有沒有事？給我一支菸，把我手機拿著開直播，我要交代遺言」。
館長繼續說，「我一定要把遺言交代清楚，不然我這輩子不甘願，我一定要說最後的話，請大家照顧我的家人，請大家傳承我的精神」；館長也感嘆「我到底做了什麼？」，認為自己為台灣做了許多事情，都沒有要求利益或回報，也沒有從事八大行業或跟黑道有關生意，卻遭槍擊，認為一定有人買凶殺人。
館長也說明目前傷勢，右手無法正常屈伸，筷子沒辦法拿，大小便也無法自理，「身上有7個彈孔」，如果今日自己不夠壯、沒有及時護身，加上若警消晚5分鐘到場，自己可能就真的不幸身亡，幸好最後在鬼門關前被救回來。
館長最後也感謝所有粉絲、警消人員、政治家等關心他的人，強調自己一定會努力恢復身體，「但是我也請社會給我一個公道」。（編輯：潘毅）