NOW早報／新竹女童遭風箏「捲上天」狂甩！驚悚畫面曝光

2020新竹市國際風箏節昨（30）日在南寮登場，其中一位3歲的小妹妹被風箏捲上天空，一名女網友就在現場，全程目擊的她將事發影片上傳臉書後，引發廣大網友驚嚇，而事後新竹市政府出面還原事發經過並道歉了。
今日天氣／颱風外圍流影響 北、東北部局部大雨
今（31）日受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區水氣增、有間歇性短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，外出需攜帶雨具備用，中南部沿海地區清晨至上午偶有零星雨；溫度方面，各地雲量增多，各地高溫約32至34度，沒下雨時仍較悶熱。
館長送醫後首度「親自露面」！中彈當下直播原因曝光
網紅「館長」陳之漢28日凌晨2時遭劉姓嫌犯近距離開槍射擊，導致館長身中3槍，右上臂、右小腿、右大腿全都受到重創。昨（30）日晚間助理小宇再度代班館長直播，將館長在醫院錄下的影像公開，並解釋中彈當下選擇直播的「背後原因」。
上海傳「台灣輸入」病例 莊人祥：個案疑在美國感染
上海市衛健委昨（30）日通報，一名在台灣籍旅客8月27日入境上海浦東國際機場，於隔離期間出現相關症狀，採檢後確診為新冠肺炎，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，該個案8月4日自美國入境台灣，14天居家檢疫加上7天自主健康管理期間都沒有症狀，加上其IgM、IgG皆為陽性，研判在美國感染的機率比較高。
美豬進口有陰謀？謝龍介爆驚人內幕：阿薩爾是瘦肉精老闆
台北市議員羅智強昨（30）上午到台南推動公投綁大選連署，國民黨副祕書長謝龍介到場力挺，他說，民進黨政府利用行政程序強姦民意，在美豬進口這件事情上，完全沒有經過立法院，人民的主權與意志要不被抹殺，只能透過公投綁大選，謝龍介更爆出，美國衛生部長阿薩爾就是生產瘦肉精的老闆。
AKIRA開球險出糗！林志玲偷現身 搶拍照為老公「加油」
國民姊夫「放浪兄弟」AKIRA昨（30日）幫富邦悍將開球，但棒球差點打到富邦金控董事長蔡明興，讓他嚇一大跳。他太太林志玲也低調現身，戴著遮陽帽、口罩，拿著手機搶拍老公英姿，更揮手比出「老公加油」的手勢，眼神寵溺無比。他場上也以中文表示：「 大家加油，希望大家平安健康，謝謝。」投球不忘呼籲防疫。（編輯：賴詠璿）