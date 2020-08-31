「頭髮過腰」一定要看日子剪？內行揭真相：不信邪衰3年

台灣大小禁忌非常多，不僅鬼月要遵守各項習俗與禁忌，就連剪頭髮也有忌諱。近日有女網友就在臉書社團《爆系知識家》發問「頭髮過腰一定要看日子剪嗎？」釣出內行揭密真相，奉勸她別鐵齒，「不信邪恐怕會衰3年」。





該名女子PO文表示，今（2020）年夏天非常炎熱，她的頭髮長度目前已經「過腰」，因此最近有想剪短的衝動，畢竟比較清爽也好整理，但聽說頭髮及腰必須擇日才能剪，這讓她相當困惑，不確定是否真有此習俗，因此便發文詢問大家「頭髮過腰一定要看日子剪頭髮嗎？」





問題一出，網友紛紛留言「聽老一輩的說長髮過腰要看日子，就看妳信不信囉」、「一定要喔...」「女兒長髮過腰，是有看日子時辰，我是會信，反正沒差那一點時間」、「我是有，有的設計師也忌諱」、「資深設計師比較會有這個顧及（吃一途飯守一途規矩）」、「妳不介意，但是設計師肯定介意！乖乖看日子去剪吧！」「我都隨興耶...」「我沒看日子，過腰說剪就剪，剪到胸線還燙捲，現在又快到腰了」。



▲網友在PTT討論「頭髮過腰一定要看日子剪嗎？」（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

另還有過來人直指，頭髮太長不能隨便剪，必須翻農民曆，挑選適合剪髮的日子，「過腰剪髮要看黃道吉日還要挑吉時，不然會衰小」、「真的，以前我也不信，但2次沒看日子的下場都是掛急診」、「是真的，我有一次長髮過腰，沒看日子就剪，後來倒楣了整整三年，三年耶！後來，就真的看日子之後，就真的好多了」、「一生只要過腰一次，之後剪髮都要看日子，因為有髮靈了！我就是這樣，剪髮都要看日子，麻煩...看日子剪髮是因為要看哪些日子髮靈不會痛，不然對身體比較不好，例如頭痛之類等等的」。





此外，也有網友透露，有些設計師很忌諱，「要看日，不然會沖到自己或是剪髮的人」、「沒看日子幫人家剪頭髮，設計師運氣會不好」、「我是遇過頭髮過腰，設計師不先下刀，要我自己隨便先下ㄧ刀」。（編輯：許苡晴）



