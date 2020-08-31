美豬風險報告出爐！坐月子產婦吃內臟恐超標

這份評估報告對象，包括所有年齡層及坐月子婦女 (19-49 育齡女性)，以各年齡層高攝食量者計算(95 百分位)，並且假設所有食用牛豬及其製品與內臟都是進口，且都含有萊克多巴胺殘留，且皆達最大殘留容許量(肌肉及脂肪0.01ppm、肝 0.04 ppm、腎 0.09 ppm)，另外針對坐月子的婦女，還另假設每日攝取一副豬腎（260 公克） 及一副豬肝（360 公克）計算。
根據這份報告結論，顯示所有年齡層暴露萊克多巴胺劑量，都佔每日最高攝取量的10%以下，不過值得注意的是，坐月子婦女暴露的萊克多巴胺劑量，佔每人每日最高攝取量的89.9%，足足是一般人的8倍，不過食藥署評估這樣的風險仍可接受，但建議減少內臟食用量。
報告撰寫人成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，坐月子婦女如果每天攝取超過一副豬肝及一副豬腎，就可能會超過每日容許的攝取量，因此要避免食用含萊克多巴胺的豬內臟。
李俊璋也建議，因為考量國人對動物內臟的攝食量比較高，飲食習慣與西方大不相同，尤其產婦在坐月子時期，可能會攝取較大量的豬腎與豬肝，他建議應降低高暴露族群（坐月子婦女）的動物內臟的攝食量，以保障高暴露族群的飲食安全，他還提到，如果要開放含萊克多巴胺的美豬，必須要讓民眾「有選擇權」。