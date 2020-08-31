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搭公車被大媽酸不讓座！孕婦「3句話」輕鬆解套：太機智

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-31 11:22:51

▲搭公車讓座是美德，不過一名孕婦被大媽要求讓座就讓其他乘客看不下去，沒想到這名機智孕婦的妙答卻讓整車乘客全都偷笑。（圖／取自《Unsplash》 ）
▲搭公車讓座是美德，不過一名孕婦被大媽要求讓座就讓其他乘客看不下去，沒想到這名機智孕婦的妙答卻讓整車乘客全都偷笑。（圖／取自《Unsplash》 ）
台灣的大眾交通運輸工具設有博愛座，許多上班族在尖峰時段除了得忍受公車、捷運車廂內擁擠的人潮外，有時候也會因為「是否讓座」而遭人議論，這項話題也持續吸引民眾討論。不過近日就有一名網友在搭公車時看到，一位孕婦被另一名原先坐在博愛座上的乘客讓座，沒想到下一站卻被後來上車的大媽開炮「年輕人不讓座」，結果這個孕婦卻輕鬆用3步驟的話術成功「勸退」大媽，讓不少乘客聽完全偷笑。

原PO近日在《噗浪》的偷偷說匿名討論串上分享自己搭公車的經驗，他表示自己搭的那班公車上已經客滿，後來有個身形明顯懷孕的孕婦上車後，一位乘客就起身讓出自己所在的前方博愛座，只是之後卻有一位大媽一上車就對這個博愛坐的孕婦開砲「現在年輕人看到老人都不會讓座了」，吸引當時不少乘客注意。

▲台中靜宜大學一名邱姓女大生，2日搭乘台中客運公車，下車時不慎遭車門夾頸8秒，司機才緊急將公車門再度開啟，邱女飽受驚嚇，事後以情緒化的字眼評論司機，不過監視器畫面曝光之後，真相卻引發外界兩極看法。圖為示意圖非當事車輛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「讓座」是台灣不少民眾持續討論的話題，也引發不少爭論。（示意圖，與內文無關／翻攝自《Pixabay》）
不過這名孕媽咪也不是省油的燈，原PO就提到該名孕婦聽到這番話也不動怒，只是順著對方的話回答「姊姊，這裡沒有老人耶！」，而這位大媽先是一愣接著又回「我不就是」，而此時孕婦則進入下一個稱讚對方的步驟「姊姊看不出來耶！你這麼年輕看起來又健健康康有精神」。

沒想到這名大媽此時仍不想輕易放棄眼前的博愛座，繼續說著「你不要看我這樣，我都幾歲了，我跟你說，你懷孕就是要多動多站才會好生。我以前哪像你們現在這麼好命，我生3個哪個不是到生之前都在勞動」，而這名孕婦此時也祭出最後一個關鍵話術「姊姊，聽你這樣說我真的很好命耶！一定是我有在修的關係，你這樣命不好，要不要來我們道場，我們師父修很深一定可以幫你的」，聽到這裡的大媽也瞬間傻眼，連忙說「不用啦」、「我去後面坐，後面有人下車了」。

▲（圖／翻攝自《噗浪》）
▲原PO分享這次搭車經歷吸引不少網友留言討論。（圖／翻攝自《噗浪》）
原PO就表示那位孕婦最後還補上「姊姊，妳這樣真的不行啦！要多修才能有福報」，甚至還看到孕婦在成功「勸退」大媽後默默在博愛座上偷笑，這段經歷也讓他忍不住大嘆這名孕婦的智慧，不少網友也紛紛留言表示「太機智了」、「一般人都沒辦法，所以才顯得孕婦很強，要是我大概直接擺臭臉」、「她應該是會討婆婆喜歡的那種媳婦」、「戴高帽不成，馬上變招，用別人的棒做殺球變傳教真的很會」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

博愛座 公車 孕婦 讓座 大媽

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