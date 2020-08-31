工程師「社會地位」很高？網點破背後關鍵：沒這麼簡單

你認為什麼樣的職業會被認為是「社會地位」較高的呢？對此也有網友表示，某天和朋友聊天時，許多人都不約而同地表示「工程師社會地位高」，但這也讓他不禁疑惑提問，「大家覺得工程師算社會地位高嗎」？





該名網友在PTT以「工程師在大家心中的社會地位高嗎」為題發文，他表示前陣子跟學妹們聚餐，聊到社會地位較高的職位，「她們不約而同地表示工程師算社會地位高的」，但他卻覺得工程師很普通，門檻也沒有非常高，地位高的職位應是醫師、教授等。



▲網友以「工程師在大家心中的社會地位高嗎」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT） 貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「一般女生會覺得工程師都是聰明的，真的可以騙到不少文組」、「不覺得耶， 我以前也工程師呀，感覺跟臭酸宅是畫上等號」、「還好耶，很多職務都掛工程師這個名」、「工程師滿街跑，人人都可以是」、「在台灣，對於文商科的女生覺得地位高」、「普通吧，覺得學歷薪水很高可是沒生活品質的代表」。





但也有網友點破背後關鍵：「工程師分很多等級好嘛，5g研發、ai研發，這種平常你遇不到」、「沒這麼簡單，也要看什麼職務、公司和學歷吧」、「工程師我只承認有分師級員級的公司，太氾濫了」、「工程師分很多種，像研發、製程薪水較高，設備、物流就沒那麼好，薪資高低看的是專業領域」。（編輯：郭佩蓉）



