「9月新制」懶人包！租屋電費設上限　北市推停車吃到飽

今天已經是八月最後一天，明天（9月1日）起政府各項新制即將上路，除了租屋族最關心的租屋電費、住房修繕責任歸屬有了明確規定，交通方面北市推出機車停車費吃到飽的月票方案、全國各地更是開始執行「路口安全大執法」，違者可是得吃上一筆罰單，快跟著《NOWnews今日新聞》為大家整理出的懶人包，帶讀者們一次搞懂各項新制。

▲「9月新制」懶人包！租屋電費、交通重點執法都有新規。（圖／NOWnews 製表）

北市機車族新制 9月起「停車吃到飽」月費400元

繼推出捷運、公車的月票後，台北市政府今年9月1日起再宣布開始販售「全市機車路邊停車月票」，每車每月400元，民眾可於北市停管處的官網進行線上訂購，若使用智慧支付線上購買，還可折價100元。每月25日可購買下個月月票，但當月月票愈晚買愈不划算，停管處建議每月提早購票。自9月7日起，機車在台北市不限停車次數，將改採全市每日1單20元、電動機車免費優惠，而原先內湖科學園區、松山車站、士林夜市的路邊區域性月票即日起也將停售。

機車汰舊換新補助 9月起向設籍地機關申請

▲九月起，機車族換車不必再跑到原戶籍申請了。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

環保署修正發布「機車汰舊換新補助辦法」，自9月1日起，民眾換新車後不必再跑到原戶籍地申請，只要到新車車籍設籍地環保機關提出申請即可，而換購電動自行車者則得向戶籍地環保機關提出補助申請，並附上發票影本。該補助採「分年度調降補助金額」的方式，今年底前補助金額上限最高新台幣5000元，2021年起則降為3000元。

兒童座椅需採「後向式」 違者最高可處3000元罰緩

9月起開始實施新修訂「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，小型車附載幼童行駛於道路時，規定年齡在2歲以下幼童，應安置於「後向式」幼童用座椅，予以束縛或定位，而2至4歲以下，體重在1 公斤以下的幼童，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。違者可處罰1500至3000元罰鍰。

交通部路口安全大執法1個月 5重點取締項目曝

交通部9月1日起，將展開為期一個月的全國路口安全大執法，執法重點項目包含：

1、汽機車不停讓行人

2、車輛轉向不暫停讓行人優先通行

3、汽機車闖紅燈及紅燈右轉

4、行人未依規定行走行人穿越道

5、行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路

以上執法重點罰鍰內容也包含汽機車不停讓行人將可罰1200到3600元；汽機車闖紅燈罰1800到5400元；汽機車紅燈右轉罰600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道則可罰300元。

租屋保障新制上路 電費需分夏月及非夏月

▲夏季電費讓人頭疼，九月起新制規定房東收取電費必須分夏月與非夏月兩種。（示意圖／取自《PhotoAC》 ）

內政部新版租賃契約9月1日將上路，新制規定分租套房或雅房，房東向房客收取電費時，應區分為夏月（6月到9月）及非夏月(10月到5月)兩種，且不得超過台電所定最高級距上限，夏季電費每度不能超過6.41元，非夏季電價每度不能超過5.03元。

此外，新契約也保障租賃雙方權益，新規明定住宅或附屬設備損壞時，應由房東負責修繕，如果房東並未及時修理，房客可以自行修繕，並且可向房東請求修繕費用，或者從租金裡扣除，出租人在租賃期間亦不得用任何理由要求調漲租金。

至於房客想要在租屋處佈置裝修，必須經過房東同意才得以行動，若因裝修而導致租屋處有損壞，房客必須負修繕責任。房客若有欠繳租金、住宅毀損所需支付的損害賠償、房東幫忙處理房客遺留物所耗費用等三大項，出租人皆可將其納入押金擔保範圍內，租賃關係結束後，房客遺留物經房東告知領回仍不理，房東亦可以將其拋棄。

便利商店代收稅款提高至每筆3萬元

自109年9月16日起，統一、全家、萊爾富及OK等四大便利商店，代收稅款原訂最高金額2萬元限額將提高為每筆3萬元，並新增開放非現金支付工具繳納稅款，使用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」，都可以到超商繳稅。

B、C肝免費篩檢擴大至79歲

預估至明年受惠民眾可達56萬人，比起原先預估的10多萬至20萬人增加不少。（編輯：楊智傑）