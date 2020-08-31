進口美豬僅佔消費總量1%　陳吉仲：台灣豬有良好競爭力

總統蔡英文日前宣布，台灣將開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美豬進口，引發各界議論。對此，農委會主委陳吉仲今（31）日強調，從2002年至今，進口豬肉的比例都未超過國內消費總額的1成，其中美豬更僅占總消費量的1.23％，可見台灣豬在國內市場具有良友競爭力。





陳吉仲今於臉書上表示，2002年台灣加入WTO，外國豬肉開放進口；2005年，豬肉的關稅配額取消，至今僅有豬腹脅肉有特別防衛措施，豬肉貿易幾乎是完全自由化。當年很多人覺得，台灣的養豬產業會就此倒下，但事實證明，從2002年到現在，不管價格如何變動，進口豬肉的比例，從來沒有超過國內總消費量的1成；其中從美國進口的部分，更是逐年下降，至今只佔總消費量的1.23%，可見臺灣豬面對進口豬，具有相當良好的競爭力，且美豬在台灣市場的佔有率非常低。



▲台灣豬肉生產總量與國內消費總量。（圖／翻攝自農委會主委陳吉仲官方臉書） 陳吉仲指出，目前美國豬肉進到台灣的價格，大約是每公斤78.9元，而加拿大豬肉則是約61.3元，即使是使用萊克多巴胺的美豬，價格仍遠遠高過出口均不含萊劑的加拿大豬；面對價格更低的加拿大豬，台灣豬都能長年維持超過9成的自給率，可見台灣豬的品質、風味、受消費者信賴的程度，完全不是進口豬所能相比。





陳吉仲強調，今年台灣正式脫離維持了24年的口蹄疫疫區，目前台灣豬肉已經成功外銷到香港、澳門，新加坡甚至其他國家，也都有很高的希望出口，而且價格非常好；台灣豬的競爭力，已經被歷史證明，再加上將要成立的百億養豬產業基金，要來協助國內養豬產業進一步向上提升；接下來農委會會持續跟養豬產業密切合作，生產更高品質的台灣豬肉，請消費者認明國產選購。



