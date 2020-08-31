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吃美豬真的安全？毒物專家：3種人最好少吃

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-31 14:00:42update2020-08-31 14:01:32

▲毒物專家提醒，含有萊克多巴胺的美豬，孕婦與幼童，還有心血管疾病患者，應該盡量避免食用。(圖／資料照)
▲毒物專家提醒，含有萊克多巴胺的美豬，孕婦與幼童，還有心血管疾病患者，應該盡量避免食用。(圖／資料照)
上週五（28）總統蔡英文臨時召開記者會，宣布美豬、美牛開放進口政策，引發各界熱議，過去美豬、美牛進口卡關，是因為瘦肉精的食安疑慮，依據現行規定，台灣不論國產還是進口，豬牛等肉品，都要萊克多巴胺零檢出。

政府這次打算開放有萊克多巴胺的美豬，不只國內豬農反彈，也引發食安疑慮，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海提到，萊克多巴胺如果短時間內食用過量，可能產生心悸、肌肉顫抖、心跳加速、代謝異常等狀況。

因此毒物專家警告，有三類人應該盡量避免食用，其中包含孕婦與幼兒，還有高血壓、腦中風等心血管疾病的患者，另外像是肝病或腎病患者，因爲他們代謝功能較差，萊克多巴胺停留在體內的時間可能會拉長。

另外專家強調，東方人跟西方人不一樣，美國當地是牛吃多、豬吃少，不過台灣習慣是豬肉吃比較多，而且會吃內臟器官，所以應該要評估萊克多巴胺，在台灣飲食習慣下，對國人造成的健康風險，甚至有醫師指出，萊克多巴胺除了可能危害心血管健康，還可能影響大腦中樞神經。

另外針對美牛開放，台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌則是認為，國內30月齡以下美國牛在2012年開放，當時估算每人每天每公斤安全攝食量是1微克，以一名60公斤成人為例，就是每天60微克，如果用現行0.01ppm計算，一天要吃超過6公斤以上的肉才會超標，相對來看風險較低。

另外楊振昌認為，在美豬的部分，除了參考國際作法訂定標準外，國人飲食習慣應該也要納入考量、謹慎評估。

關鍵字

美豬 美牛 陳時中 萊克多巴胺 毒物

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