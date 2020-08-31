男靠投資月薪高達200萬！女友卻不滿「1行為」嘆：很擔心

現今經濟不景氣，工作難找，更不用說是一份「高薪」的工作，對此，也有一名男網友分享自己靠著投資，每個月收入平均「約有100多至200萬元的收入」，但女友卻不滿，直呼「很擔心」。



▲男網友以「女友希望我出去工作」為題，在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 該名男網友在Dcard以「女友希望我出去工作」為題，表示自己已經畢業一年，只有打工經驗，並無任何工作經驗，目前的工作只有在家弄投資，但女友認為他還年輕，希望他出去累積工作經驗，不然以後真要找工作的話會很困難，也認為他要多認識朋友，跟別人多相處，並直呼「我擔心的是你的未來」。



▲男網友PO出和女友的對話。（圖／翻攝自《Dcard》） 而原PO也提到，自己近三個月平均每月約有100多至200萬元的收入，是正當投資，他自己也認為是一個專長，可以算是非常穩定的收入，以前一個月最少也都有50到60萬元，也放了好幾百萬在女友的戶頭，證明有賺到這些錢。在生活上，只要家裡有需要幫忙，也都是他來，學貸也都繳清，並無任何貸款，「算是經濟獨立」。





他放上8/1到8/27所累積的合約利潤，共56913美金，現貨的利潤則約有15000美金，並PO出放在女友戶頭的百萬元金額截圖，也在後方補充賺這些錢並沒有依靠家人或是朋友，完全靠自己努力拼出來的。雖然有想過可以去考個公務員或當工程師，也想過自己開店，累積工作經驗，「但我很明白薪水很難像這麼高」，讓他非常苦惱。



▲男網友PO出截圖。（圖／翻攝自《Dcard》） 至於女友工作穩定，是一般的上班族，雖然比較愛玩但也對自己生活很負責，除了一起出去玩以外，女友並不會用到他所賺的錢，女友也沒有在碰投資，「的確如果理性思考，當然選收入比較高的，至少就我目前評估這投資還可以持續數十年，但真的兩人想要一起走下去，要去找到兩人都可以平衡且接受的點，而且女友說的也是有道理，很難抉擇」。





貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「去外面當社畜反而生活品質不佳，最糟可能連本業（投資）都弄不好」、「我其實蠻反對出去工作的欸，大家工作也是為了賺錢生活，你既然有更好的賺錢技能，而且收入又確實高的讓一般人望塵莫及，我覺得出去工作反而是在大大的阻礙你」；但也有網友認為「找個簡單的工作就好啦，投資為主，工作為輔」、「她擔心的很沒錯啊！ 如果之後真的不幸需要工作但你一點經歷也沒有，你找不到來維持你現下的生活品質」。（編輯：郭佩蓉）



