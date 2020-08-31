小動作大解密！從「電梯站位」看你的細心程度和內心秘密

細不細心，常是決定你做人、處事成敗的關鍵。同時，一個人細心與否，也會反應出個人的內心特質和心理素質，細心一點的人通常較有同理心、對身邊的事物較敏感、警覺心較強等，也讓身邊的人與你相處起來也相對舒適、自在；反之，做事毛躁的人，容易缺乏安全感。





你認為自己是屬於哪一種呢？塔羅牌老師艾菲爾分享利用「電梯站位」來測試，「看你的細心程度以及內心有什麼不為人知的小秘密」，也要記得找朋友們一起來測，互相交流彼此的真實性格吧！以下會有2小題測試，請選好再看答案！





1.當電梯內沒有人的情況下，你進入辦公大樓電梯要前往20樓，按完電梯後，會不自覺地站在哪一個位置，或最接近哪一個位置？



▲當電梯內沒有人的情況下，你進入辦公大樓電梯要前往20樓，按完電梯後，會不自覺地站在哪一個位置，或最接近哪一個位置？（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉專） A位置





B位置





C位置





D位置





－看第一題答案－





答案A位置





細心指數200%





站在A位置的朋友，細心程度簡直爆棚！不管是陌生人或是身邊親友，都懂得用同理的心來對待對方，能站在他人角度去理解與處理問題，讓跟你共事的人都能感到相當安心可靠唷！





答案B位置





細心指數90%





站在B位置的朋友，有著敏感、纖細的心思，習慣觀察周遭的人事物變化，以及很懂得看他人臉色，一旦發現氛圍不大對勁，會想辦法趕緊出來緩解氣氛，讓大家都能夠和和樂樂的。





答案C位置





細心指數60%





站在C位置的朋友，具備著聰明、貼心的特質，能夠察覺並在意他人的感受，願意聆聽對方，而不是自顧自滔滔不絕地傾倒，細心的你可說是周遭人喜愛的小太陽，和煦且溫暖。





答案D位置





細心指數30%





站D位置的朋友，無非是想要電梯一開就能立刻走出去，鮮少顧慮到可能中途會有人進門的狀況，因此細心程度稍低，平時做事有點馬虎，比較容易有粗枝大葉的情況發生唷！





2.等你辦完事，準備回到B3停車場，你剛好在Ａ的位置，下降到10樓時，有人進來，你最可能會？



▲等你辦完事，準備回到B3停車場，你剛好在Ａ的位置，下降到10樓時，有人進來，你最可能會？（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉專） 答案A、留在原位，大方問對方要到幾樓，幫忙按





答案B、退到B位置





答案C、退到C位置





答案D、留在A位置，還有些許空間，讓對方自己操作樓層





－看第二題答案－





答案A





留在原位，大方問對方要到幾樓，幫忙按





你內心藏著孤獨、寂寞的一面，表面上或許看似陽光、開朗又快樂，但鮮少有人知道最真實的你是什麼模樣，害怕失去、害怕人際關係有變化，經常處在焦慮與缺乏安全感的狀態中。





答案B





退到B位置





你表面看似體貼，但其實內心帶有自負的一面，其實自信與自負僅相差一線之隔，你會以為個人的貼心表現是來自於自信的驅使，卻在無形中默默展現高端氣質，難以接受他人評價。





答案C





退到C位置





渴望受到周遭人的關注，是你內心那不為人知的小秘密，平時或許不會表現出刷存在感、求關注的行為，但卻習慣過度在意別人的想法，換位思考過了頭，經常把自己搞得心力交瘁。





答案D





留在A位置，還有些許空間，讓對方自己操作樓層





你內心深處有著自卑與沒自信的一面，潛意識告訴自己總是做的不夠好，不管努力做再多，手腕和能力都比不上朋友、同事來的優秀，如此性格的背後，便是一再地自我質疑、看輕。（編輯：郭佩蓉）





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