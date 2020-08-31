淨灘模範生！澎96村里全數響應　參與度全國第一

賴峰偉表示，去年全縣96個村里投入淨灘，加上公務機關與外燴業者塑膠製品源頭減量、海洋活化12箭等，澎湖今年榮獲環保署「因應氣候變遷行動績效」非六都第一，也榮獲推動海洋教育成果特優佳績，國外新冠疫情延燒不退，國人在短期無法出國，澎湖享受「零確診」的防疫紅利，去年淨灘成績展現出來，海島假期異軍突起，讓每位來度假的遊客都能欣賞最美麗的海岸線。
環保局副局長許佳佩表示，縣府推動海洋保育、減少海洋污染，持續淨灘及清除海廢，去年全縣淨灘達141場次，總計1萬8,000人次參與，清理約320公噸海廢垃圾，清理長度220公里，參與人數及場次為近三年之冠，人數成長385％，清理總噸數提升125％。
許佳佩說明，澎湖海廢保麗龍因雜質、鹽分過多，廠商不願回收，縣府與光寶科技合作將回收減容後的海廢保麗龍，研發改質成再生塑料，成功轉化成鍵盤、滑鼠等產品，至今已協助清運逾34噸的海廢保麗龍，每年可節省68萬元清運保麗龍運輸經費，澎湖減塑綠生活，縣府各機關學校帶頭不提供瓶裝水，開會便當採重複清洗餐盒，全縣9家外燴辦桌業者不再使用塑膠桌巾、碗盤、免洗筷、塑膠杯等一次性塑膠製品。
國際活動及大型運動賽事提供免費再利用環保杯，環保局也推廣使用環保杯租賃，與店家合作購買飲品享優惠，同時設置市區15處飲水機，將可減少25萬瓶寶特瓶，另設置5臺智慧資源回收機，回收2公升以下寶特瓶、鋁罐及PP飲料杯，使用迄今回收3,234個瓶，平均每日回收300多個瓶數。